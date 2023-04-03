الدوري السعودي - رفض استئناف النصر ضد كنو

قابلت لجنة الاستئناف في الاتحاد السعودي لكرة القدم، استئناف نادي النصر على قرار لجنة الانضباط والأخلاق، بشأن احتجاجه على مشاركة محمد كنو لاعب الهلال خلال المباراة التي جمعت الفريقين في ديسمبر الماضي، بالرفض.

وكان نادي النصر قد احتج على مشاركة كنو في مباراته ضد الهلال في الدوري السعودي بحجة عدم انتهاء إيقافه.

وأوضحت اللجنة عبر موقع الاتحاد السعودي الرسمي أنها قبلت الاستئناف شكلاً ورفضته موضوعاً، مؤكدة تأييدها قرار لجنة الانضباط والأخلاق، ومشيرة إلى أن قرارها قابل للاستئناف.

وكانت لجنة الانضباط، رفضت في الثامن من يناير الماضي، احتجاج النصر على مشاركة كنو، خلال المباراة التي جمعت الفريقين لحساب الجولة العاشرة من الدوري، حسب جريدة الرياضية السعودية.

وانتهت تلك المواجهة بتعادل الفريقين 2-2.

إيقاف كنو كان بسبب تجديد عقده مع الهلال عقب التوقيع مع النصر للانتقال إليه في يناير 2022.

ودار الخلاف حول احتساب مدة توقف الدوري السعودي قبل وخلال إقامة كأس العالم قطر 2022 ضمن فترة إيقاف كنو التي بدأت في مايو الماضي من عدمه.

بينما أوضح الهلال بأن النادي تلقى خطابا يفيد بانتهاء إيقاف كنو في أكتوبر الماضي.