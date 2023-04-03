مواعيد مباريات الإثنين 3 أبريل 2023.. الدوري المصري واختبار البدري الأول

الإثنين، 03 أبريل 2023 - 10:37

كتب : FilGoal

حسام البدري

يقام اليوم الموافق الإثنين 3 من أبريل 2023 عددا من المنافسات المختلفة.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم من هنا.

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الدوري المصري

يشهد اليوم مباراتين من افتتاح الجولة 23 من مسابقة الدوري، وستقام المباراتين في نفس التوقيت.

يستضيف الإسماعيلي فريق سيراميكا كليوباترا في التاسعة والربع مساء ويذاع عبر أون تايم سبورتس 1.

بينما يحل إنبي ضيفا على حرس الحدود في نفس التوقيت ويذاع عبر أون تايم سبورتس 2.

الدوري الإنجليزي

يحل توتنام ضيفا على إيفرتون ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من المسابقة.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1 بريميوم.

ويقام اللقاء في تمام التاسعة مساء.

الدوري الإسباني

يستضيف فالنسيا فريق رايو فايكانو في تمام التاسعة مساء ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين.

ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 1.

كأس العرب

يستضيف الصفاقسي التونسي فريق قطر القطري في الدور الأول من منافسات البطولة العربية للأندية والمسماة بكأس الملك سلمان.

ويقام لقاء الذهاب في تمام الحادية عشر مساء اليوم.

ويعتبر ذلك اللقاء هو الاختبار الأول لحسام البدري المدير الفني المصري الجديد للفريق التونسي.

الدوري المصري كأس العرب الصفاقسي الدوري الإنجليزي
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