مؤتمر علي ماهر: الشناوي نجم المباراة.. ولذلك شارك رفعت في الشوط الثاني

أبدى علي ماهر مدرب فيوتشر اعتقاده أن أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز كان نجم مواجهة الفريقين التي انتهت بفوز الأخير 2-1 في ختام منافسات دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال علي ماهر في المؤتمر الصحفي: "كلنا نتفق على أن نجم المباراة هو الشناوي".

وأضاف "لم يكن هناك فرص في البداية بربع الساعة الأول. التحفظ كان طبيعيا ولكننا بدأنا بضغط ورغبة في الفوز والتسجيل، بدليل أننا لما نتعرض لأي فرص سوى أول ركنية التي أسفرت عن الهدف".

وتابع "كنت أريد الفوز فتلقيت الهدف الأول، وحين حاولنا الهجوم بشراسة لأجل التعادل، كان الشناوي نجم المباراة".

وواصل ماهر "الشناوي لعب مباراة عمره. كيف نريد الفوز هكذا؟ الله لم يرد لنا التأهل وجعل الشناوي سببا في تأهل بيراميدز".

وعن مشاركة أحمد رفعت قال: "رفعت لعب منذ بداية الشوط التاني. المشكلة إنه في نهاية تجربته مع الوحدة الإماراتي كان لا يتدرب لمدة شهر ونصف، وبالتالي لياقته لن تحتمل 90 دقيقة".

وأوضح "رفعت يؤدي عمله حين يشارك ولا خلاف على كونه لاعب مهم. أريد تحقيق الاستفادة القصوى من كل اللاعبين".

وتابع ماهر "أيمن الصفاقسي لم يكن موفقا بالآونة الأخيرة، واللاعب المحترف مطالب دائما بالتسجيل والصناعة، وتقييمه يختلف عن اللاعب المصري".

وواصل "الصفقات تتوقف على رغبة النادي وطموحه. للعب على الدوري أو دوري أبطال إفريقيا أو الفوز بالكونفدرالية يجب التعاقد مع اللاعبين اللازمين لذلك".

واختتم "عملت مع عدة لاعبين من الدرجة الثانية وتطلب الأمر عملا كبيرا فرديا وجماعيا كي نشكل هوية الفريق. لدينا جودة عالية ولكن إذا أردت رفع مستوى المنافسة يجب أن نضيف إليها المزيد من الجودة".

وودع فيوتشر البطولة من دور المجموعات بالخسارة أمام بيراميدز بهدفين مقابل هدف وحيد في الجولة الأخيرة.

ويُلعب الدور ربع النهائي بمواجهات بين أصحاب المركز الأول وأصحاب المركز الثاني، بشرط ألا يلتقي فريقان من نفس المجموعة.

بذلك يواجه بيراميدز واحدا من متصدري المجموعات الأولى والثانية والرابعة وهم:

مارومو جالانتس الجنوب إفريقي - أسيك ميموزا الإيفواري - يانج أفريكانز التنزاني

ومن المقرر أن تقام القرعة يوم الأربعاء 5 إبريل المقبل في الثامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

وستذاع القرعة في بث مباشر على القنوات الرسمية لـ "كاف" وشركاء التلفاز.

ويقام ذهاب ربع النهائي في 23 أبريل، على أن يُلعب الإياب في 30 أبريل.

أما الدور نصف النهائي فيبدأ في 14 مايو ذهابا، ثم يُقام الإياب في 21 مايو.

ويُلعب ذهاب الدور النهائي في 4 يونيو 2023، وإيابه في 11 يونيو.