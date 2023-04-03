هاني سعيد: "زعلان" من عبد الظاهر السقا.. ولم نطلب تحكيما أجنبيا لنهائي الكأس

تحدث هاني سعيد المدير الرياضي لـ بيراميدز، عن المشادة التي حدثت على الخط الجانبي للملعب أمام فيوتشر.

وتأهل بيراميدز إلى ربع نهائي كأس الكونفدرالية بفوزه على فيوتشر 2-1.

وقال سعيد عبر صدى البلد: "أنا (زعلان) من عبد الظاهر السقا (المدير الرياضي لـ فيوتشر)".

وتابع: "لكني لن أتطرق لما حدث في الإعلام لأنه كان قائدي لسنوات طويلة منذ صغري في منتخب مصر".

وعن المنافس المقبل: "دائمًا ما أفضل ألا نواجه فرقًا عربية، أشعر أننا نلعب أفضل أمام فرق جنوب الصحراء، هذا ليس تقليلًا من قوتهم، لكن شدة المباريات تكون أكبر أمام أندية شمال إفريقيا".

وتحدث سعيد عن المباراة: "رمضان صبحي عاد من إصابة طويلة ولم يتدرب إلا 3 أو 4 أيام، (كتّر خيره)".

وأضاف: "عبد الله السعيد كان أفضل لاعب في المباراة وأعتقد أنه أكثر من ركض بالرغم من سنه".

وكشف: "أسامة جلال وبلاتي توريه جددا عقديهما مع بيراميدز لمدة عامين، وشريف إكرامي في الطريق، كما اقتربنا من تفعيل بند شراء مصطفى فتحي".

وعن نهائي كأس مصر أمام الأهلي، أوضح: "لم نطلب حكامًا أجانب، لكن أعتقد أنهم سيستقدمون حكامًا أجانب لنهائي كأس مصر، ذلك يكون أفضل لتلك المباريات".

وأتم: "أتمنى أن يكون الملعب ممتلئًا لأني أرى أن الجماهير أفضل شيء في كرة القدم حتى لو لم أكن ألعب في ملعبي".









































وسجّل علي جبر وعبد الله السعيد ثنائية بيراميد، فيما وقّع أحمد عاطف على هدف فيوتشر الوحيد..

ليرفع بيراميدز رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني بالمجموعة.

فيما ودّع فيوتشر المسابقة بعد تجمد رصيده عند 10 نقاط في المركز الثالث.

وتأهل الجيش الملكي المغربي في الصدارة برصيد 11 نقطة، فيما أنهى أسكو كارا التوجولي المجموعة في المركز الأخير برصيد نقطة وحيدة.

رغم انقلاب الموازين

بعد الجولة الخامسة، كان الجيش الملكي متأهلًا، وبيراميدز يكفيه نقطة في مباراته الأخيرة، حتى قلب فيوتشر الموازين.

وتقدّم فيوتشر بشكوى ضد أسكو كارا لإشراكه لاعب موقوف في مباراة الجولة الأولى التي انتهت بالتعادل 1-1.

ليحكم الاتحاد الإفريقي "كاف" بفوز فيوتشر 3-0 بدلا من التعادل، ويحصل الفريق المصري على نقطتين إضافيتين في رصيده.

ليعود الجيش الملكي لأرض المعركة، ويدخل بيراميدز مباراته أمام فيوتشر بخيار الفوز لا غيره.

استمرارية

ووصل بيراميدز إلى أدوار خروج المغلوب في 4 من أصل 4 مشاركات في كأس الكونفدرالية.

وخاض بيراميدز النهائي في نسخة 2020، ونصف النهائي في 2021، وربع النهائي في 2022.

فيما ودع فيوتشر من دور المجموعات في مشاركته القارية الأولى بتاريخه.

عودة وحضور رغم الضوضاء

عرف تشكيل بيراميدز عودة رمضان صبحي بعد غيابه منذ فبراير للإصابة.

فيما ظهر إبراهيم عادل كمهاجم وهمي، وظل بلاتي توريه على مقاعد البدلاء.

في المقابل، تواجد أحمد رفعت على دكة بدلاء فيوتشر رغم الضوضاء المثارة حول قانونية مشاركته من عدمها.

فيما بدأ مروان محسن في خط الهجوم على حساب أحمد عاطف وعمر السعيد.

بداية قوية

بيراميدز دخل المباراة بخيار الفوز لا غير، ولذلك كان مصممًا على التسجيل منذ البداية، وهو ما تحقق في الدقيقة 15.

ركلة حرة نفذها عبد الله السعيد من الجهة اليمنى، وأمام ارتباك دفاع فيوتشر، سدد علي جبر في شباك زميله السابق جنش مفتتحًا التسجيل لأصحاب الأرض.

لكن بعد دقيقتين فقط سيتلقى جايمي باتشيكو مدرب بيراميدز نبأ سيئ عندما حصل عبد الله السعيد على بطاقة صفراء ستمنعه من الظهور في ذهاب ربع النهائي.

بيراميدز لم يتوقف، فسدد محمد حمدي كرة قوية من الجهة اليسرى في الدقيقة 22 علت العارضة.

لكن أجمل تسديدات الشوط الأول كانت من نصيف مصطفى فتحي الذي أطلق يسارية رائعة ارتدت من القائم الأيمن في الدقيقة 24.

القائم الأيسر لـ جنش كان له دوره أيضًا في الدقيقة 33 لكن أمام تسديدة إبراهيم عادل هذه المرة.

أول تهديد حقيقي من فيوتشر انتظر حتى الدقيقة 41 عندما سدد محمد رضا "بوبو" كرة قوية تصدى لها أحمد الشناوي ببراعة.

وجه مغاير

أجرى علي ماهر تبديله الأول بين الشوطين وأقحم رفعت بدلا من غنام محمد.

وظهر فيوتشر بقوة هائلة في مطلع الشوط، فأطلق بوبو رأسية قوية تصدى لها الشناوي في الدقيقة 49.

عرض الشناوي غير العادي استمر في الدقيقة 50 عندما منع تسديدة مهند لاشين القوية من هز شباكه.

العقاب جاء قاسيًا على إهدار الفرص، فسجل عبد الله السعيد الهدف الثاني بمهارة عالية في الدقيقة 53.

الجنون لم يتوقف في المباراة، فكاد الوادي أن يقلص الفارق لـ فيوتشر في الدقيقة 54، لكن الشناوي تصدى مجددًا.

ليرد عليه رمضان صبحي مباشرةً بتسديدة اصطدمت بالدفاع وأبعدها جنش برد فعل سريع في الدقيقة 55.

بعدها تحرك علي ماهر سريعا وأقحم عمر السعيد وهشام عادل بدلا من مروان محسن وعبد الكبير الوادي في الدقيقة 57.

في المقابل توجّه باتشيكو للتأمين الدفاعي وأشرك توريه على حساب رمضان صبحي. كما دخل كريم حافظ بدلا من إبراهيم عادل.

توتر الأجواء

في الدقيقة 69 توقفت المباراة بسبب مشاجرة كبيرة خارج الملعب بين أفراد من الناديين.

وبعد هدوء الأجواء أشهر الحكم بطاقة حمراء في وجه أحد أفراد نادي بيراميدز.

الدقائق الأخيرة شهدت انهيارًا دفاعيًا لـ فيوتشر الذي أنقذه جنش في مناسبتين بالدقيقتين 82 و83 أمام حمدي والشيمي على التوالي.

وسجّل فيوتشر هدفه الوحيد في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع بتسديدة يسارية هائلة على الطائر من عاطف البديل.

لكن الدقائق القليلة المتبقية لم تكن كافية لعودة فيوتشر المتأخرة للغاية.

تجنب مفاجأة مدوية

وفي المباراة الأخرى بنفس المجموعة، تعادل الجيش الملكي أمام مضيفه أسكو كارا بهدفٍ لكل طرف.

وأشعل أسكو المجموعة في الدقيقة 24 عندما سجّل جوستين يري هدف التقدم.

تلك النتيجة كانت تعني صعود بيراميدز وفيوتشر معًا تزامنًا مع تقدُم الأول 1-0.

لكن الجيش الملكي عاد في النتيجة وتعادل في الدقيقة ديني بعد خطأ من الحارس في الدقيقة 40.

ليصل الجيش الملكي إلى 11 نقطة، وهو نفس رصيد بيراميدز، لكن الفريق المغربي يتفوق في المواجهات المباشرة.