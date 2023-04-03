عبد الله السعيد: بيراميدز يلعب على كل البطولات.. ويجب التركيز أمام الأهلي

الإثنين، 03 أبريل 2023 - 00:32

كتب : FilGoal

عبد الله السعيد - بيراميدز - فيوتشر

أبدى عبد الله السعيد قائد نادي بيراميدز سعادته بالانتصار على فيوتشر والتأهل إلى ربع النهائي في كأس الكونفدرالية.

وقال السعيد في تصريحاته للمركز الإعلامي لناديه عقب المباراة: "بيراميدز يلعب دائما على التتويج بكل البطولات، وبالتالي كان من الضروري أن نقدم أنفسنا بأفضل صورة ممكنة في هذه المباراة".

وأضاف "كان من المهم أن نثبت أحقيتنا في الفوز والتأهل".

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وأوضح "لا أشغل بالي كثيرا بالمنافس الذي سنواجهه في قرعة ربع النهائي".

وتابع السعيد "الفريق البطل الباحث عن البطولة يجب ألا ينظر للمنافسين المحتملين، وعليه الاستعداد بأفضل صورة ممكنة وأن يكون جاهزا لمواجهة أي منافس في الطريق نحو اللقب".

واختتم "الفريق أمامه مباراتين هامتين. الأولى أمام المقاولون العرب في الدوري، والثانية أكثر صعوبة أمام الأهلي في نهائي كأس مصر، ويجب التركيز فيها لتحقيق أول لقب".

وتأهل بيراميدز بفضل الفوز على فيوتشر بهدفين مقابل هدف وحيد في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لكأس الكونفدرالية الإفريقية.

فيما تأهل الجيش الملكي المغربي بالتعادل 1-1 مع أسكو كارا التوجولي.

الجيش الملكي رفع رصيده إلى 11 نقطة في الصدارة بأفضلية المواجهات المباشرة على بيراميدز.

فيما خرج فيوتشر برصيد 10 نقاط وأسكو كارا بنقطة وحيدة.

ويلعب بيراميدز أمام الأهلي يوم الإثنين 10 أبريل في التاسعة والربع مساء، في نهائي كأس مصر لموسم 2021-2022.

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