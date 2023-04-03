أحمد الشناوي: فيوتشر قوي ولكن بيراميدز لعب لأجل الفوز

الإثنين، 03 أبريل 2023 - 00:30

كتب : FilGoal

فيوتشر - بيراميدز - أحمد الشناوي

أبدى أحمد الشناوي حارس مرمى نادي بيراميدز سعادته بالانتصار على فيوتشر والتأهل إلى ربع النهائي في كأس الكونفدرالية.

وقال الشناوي في تصريحاته للمركز الإعلامي لناديه عقب المباراة: "اللقاء كان مصيريا وكان لابد من الفوز من أجل ضمان التأهل للدور المقبل في الكونفدرالية".

وأضاف "فيوتشر فريق قوي وقدم مباراة قوية ولكن بيراميدز لعب اللقاء من أجل الفوز والتأهل للمرحلة المقبلة".

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وتابع " كان انتصارا غاليا وقدمنا مباراة قوية منذ البداية، ونجحنا في تحقيق هذا الهدف والتأهل إلى ربع النهائي".

وتأهل بيراميدز بفضل الفوز على فيوتشر بهدفين مقابل هدف وحيد في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لكأس الكونفدرالية الإفريقية.

فيما تأهل الجيش الملكي المغربي بالتعادل 1-1 مع أسكو كارا التوجولي.

الجيش الملكي رفع رصيده إلى 11 نقطة في الصدارة بأفضلية المواجهات المباشرة على بيراميدز.

فيما خرج فيوتشر برصيد 10 نقاط وأسكو كارا بنقطة وحيدة.

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