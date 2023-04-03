قرعة الكونفدرالية - بيراميدز في ربع النهائي.. الموعد والمتأهلون والقنوات الناقلة

الإثنين، 03 أبريل 2023 - 00:09

كتب : FilGoal

كأس الكونفدرالية

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم موعد قرعة الدور ربع النهائي من كأس الكونفدرالية.

وحسم بيراميدز تأهله بالفوز على فيوتشر بهدفين مقابل هدف وحيد.

بينما ظفر اتحاد العاصمة الجزائري ببطاقة التأهل بالفوز على الأخضر الليبي 4-1.

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المتأهلون إلى ربع النهائي:

مارومو جالانتس الجنوب إفريقي

اتحاد العاصمة الجزائري

أسيك ميموزا الإيفواري

ريفرز يونايتد النيجيري

الجيش الملكي المغربي

بيراميدز

يانج أفريكانز التنزاني

الاتحاد المنستيري التونسي

الخصوم المحتملون لكل فريق:

مارومو جالانتس × (ريفرز يونايتد - بيراميدز - الاتحاد المنستيري)

اتحاد العاصمة × (أسيك ميموزا - الجيش الملكي - يانج أفريكانز)

أسيك ميموزا × (اتحاد العاصمة - بيراميدز - الاتحاد المنستيري)

ريفرز يونايتد × (مارومو جالانتس - الجيش الملكي - يانج أفريكانز)

الجيش الملكي × (اتحاد العاصمة - ريفرز يونايتد - الاتحاد المنستيري)

بيراميدز × (مارومو جالانتس - أسيك ميموزا - يانج أفريكانز)

يانج أفريكانز × (اتحاد العاصمة - ريفرز يونايتد - بيراميدز)

الاتحاد المنستيري × (مارومو جالانتس - أسيك ميموزا - الجيش الملكي)

موعد القرعة والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تقام القرعة يوم الأربعاء 5 إبريل المقبل في الثامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

وستذاع القرعة في بث مباشر على قناة الاتحاد الإفريقي "كاف" عبر يوتيوب، وعلى قناة BeiN Sports الإخبارية.

ويقام ذهاب ربع النهائي في 23 أبريل، على أن يُلعب الإياب في 30 أبريل.

أما الدور نصف النهائي فيبدأ في 14 مايو ذهابا، ثم يُقام الإياب في 21 مايو.

ويُلعب ذهاب الدور النهائي في 4 يونيو 2023، وإيابه في 11 يونيو.

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