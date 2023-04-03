منافس بيراميدز المحتمل - 3 خصوم ولا مواجهات عربية

الإثنين، 03 أبريل 2023 - 00:01

كتب : FilGoal

عبد الله السعيد - رمضان صبحي - بيراميدز

تأهل بيراميدز إلى ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية بالفوز على فيوتشر بهدفين دون رد في ختام منافسات دور المجموعات.

بتلك النتيجة يودع فيوتشر البطولة رغم جمعه لـ 10 نقاط في المجموعة الثالثة، ليتأهل الجيش الملكي المغربي وبيراميدز بـ 11 نقطة لكل منهما.

الجيش الملكي في الصدارة بحكم تفوقه في المواجهات المباشرة على بيراميدز، حيث تعادلا 2-2 في القاهرة وفاز الجيش الملكي 1-0 في المغرب.

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متصدر المجموعة الأولى هو مارومو جالانتس الجنوب إفريقي برصيد 12 نقطة، والذي قلب تأخره بنتيجة 2-0 أمام سانت إلوا الكونغولي إلى فوز بثلاثة أهداف سجلهم في 5 دقائق، ليتأهل اتحاد العاصمة الجزائري (11 نقطة) في المركز الثاني.

وتصدر أسيك ميموزا الإيفواري المجموعة الثانية برصيد 13 نقطة عقب فوزه على ريفرز يونايتد النيجيري، الذي تأهل في المركز الثاني برصيد 10 نقاط.

وأخيرا تصدر يانج أفريكانز التنزاني المجموعة الرابعة بفوزه على مضيفه مازيمبي الكونغولي 1-0 في لوبومباتشي، ليرفع رصيده إلى 13 نقطة، ويليه الاتحاد المنستيري التونسي برصيد 11 نقطة.

ويُلعب الدور ربع النهائي بمواجهات بين أصحاب المركز الأول وأصحاب المركز الثاني، بشرط ألا يلتقي فريقان من نفس المجموعة.

بذلك يواجه بيراميدز واحدا من متصدري المجموعات الأولى والثانية والرابعة وهم:

مارومو جالانتس الجنوب إفريقي - أسيك ميموزا الإيفواري - يانج أفريكانز التنزاني

ومن المقرر أن تقام القرعة يوم الأربعاء 5 إبريل المقبل في الثامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

وستذاع القرعة في بث مباشر على القنوات الرسمية لـ "كاف" وشركاء التلفاز.

ويقام ذهاب ربع النهائي في 23 أبريل، على أن يُلعب الإياب في 30 أبريل.

أما الدور نصف النهائي فيبدأ في 14 مايو ذهابا، ثم يُقام الإياب في 21 مايو.

ويُلعب ذهاب الدور النهائي في 4 يونيو 2023، وإيابه في 11 يونيو.

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