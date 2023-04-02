مباشر الكونفدرالية - بيراميدز (0) (0) فيوتشر.. الشوط الأول

الأحد، 02 أبريل 2023 - 21:53

كتب : FilGoal

فيوتشر - بيراميدز

يستقبل بيراميدز نظيره فيوتشر في استاد الدفاع الجوي بالجولة السادسة لكأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويقدّم FilGoal.com تغطية لحظة بلحظة للمباراة يمكنك متابعتها من

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الشوط الأول

**المباراة تبدأ في العاشرة مساءً

بيراميدز فيوتشر الكونفدرالية
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