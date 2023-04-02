مباشر الكونفدرالية - بيراميدز (0) (0) فيوتشر.. الشوط الأول
الأحد، 02 أبريل 2023 - 21:53
كتب : FilGoal
يستقبل بيراميدز نظيره فيوتشر في استاد الدفاع الجوي بالجولة السادسة لكأس الكونفدرالية الإفريقية.
ويقدّم FilGoal.com تغطية لحظة بلحظة للمباراة يمكنك متابعتها من
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الشوط الأول
**المباراة تبدأ في العاشرة مساءً
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