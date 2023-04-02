انتهت في الكونفدرالية - بيراميدز (2) (1) فيوتشر.. إثارة هائلة

يستقبل بيراميدز نظيره فيوتشر في استاد الدفاع الجوي بالجولة السادسة لكأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويقدّم FilGoal.com تغطية لحظة بلحظة للمباراة يمكنك متابعتها من

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نهاية المباراة

ق.+92 جوووول أحمد عاطف يسجل الهدف الأول لـ فيوتشر بتسديدة يسارية رائعة على الطائر

ق.83 الشيمي يهدر هدفا مؤكدا أمام تألق جنش

ق.82 تسديدة من محمد حمدي يتصدى لها جنش

ق.74 استئناف المباراة بعد إشهار بطاقة حمراء في وجه محمد صلاح عامل فريق بيراميدز

ق.70 المباراة متوقفة بسبب وجود مشاجرة خارج الملعب

ق.55 تسديدة من رمضان تغير اتجاهها ويتصدى لها جنش

ق.54 تصدٍ هائل من الشناوي أمام تسديدة عبد الكبير الوادي

ق.53 جوووول راااائع من عبد الله السعيد

ق.50 تسديدة رائعة من مهند لاشين يتصدى لها الشناوي بشكل خارق

ق.49 رأسية رائعة من بوبو يتصدى لها الشناوي

بداية الشوط الثاني

دخول أحمد رفعت في صفوف فيوتشر بدلا من غنام محمد

نهاية الشوط الأول

ق.41 تسديدة رائعة من بوبو والشناوي يتألق

ق.33 تسديدة إبراهيم عادل ترتد من القائم بغرابة

ق.24 تسديدة رائعة من مصطفى فتحي ترتد من القائم

ق.22 تسديدة قوية من محمد حمدي بعد تمريرة رمضان صبحي لكنها تعلو العارضة

ق.17 بطاقة صفراء لـ عبد الله السعيد ويغيب عن المباراة المقبلة للإيقاف

ق.15 جوووول علي جبر يسجل الهدف الأول لـ بيراميدز بواسطة علي جبر

الشوط الأول

**المباراة تبدأ في العاشرة مساءً