شو: مانشستر يونايتد لم يخسر بالجودة بل بفارق الشغف والرغبة

الأحد، 02 أبريل 2023 - 21:21

كتب : FilGoal

لوك شو

أبدى لوك شو ظهير مانشستر يونايتد شعوره بالاستياء من أداء الفريق في خسارته أمام نيوكاسل يونايتد بهدفين دون رد.

وقال شو في تصريحاته لسكاي سبورتس عقب المباراة: "لم نكن جيدين بما فيه الكفاية. أشعر بالصدق حين أتحدث بعد نتيجة سيئة في كل مرة، ونحن كفريق أعتقد أننا يجب أن نتحلى بالصراحة".

وأضاف "أعتقد أن نيوكاسل فريق جيد للغاية، ولكني لا أعتقد أنه فاز بالمباراة بسبب الجودة اليوم، بل بسبب الشغف والجوع والرغبة والسلوك".

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وأوضح "بالتأكيد كانوا أكثر تحفزا مننا وهذا ليس مقبولا. لقد كانت مباراة كبيرة اليوم، وهم أرادوها أكثر. في مانشستر يونايتد لا يمكن حدوث ذلك".

وتابع "يمكننا الاعتراف بذلك. هذا ليس ما نريد إظهاره. في المباريات الكبرى أنت بحاجة للشغف والحافز والجوع لأنها ملاعب يصعب الذهاب إليها".

واختتم شو "لدينا 3 أيام للعودة إلى الطريق الصحيح لأن مواجهة برينتفورد ستكون صعبة للغاية".

وثأر نيوكاسل يونايتد من هزيمته أمام مانشستر يونايتد في نهائي كأس رابطة المحترفين ليفوز عليه بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب سانت جيمس بارك ضمن مباريات الجولة 29 من الدوري الإنجليزي.

سجل ثنائية نيوكاسل جو ويلوك وكالوم ويلسون في الدقيقتين 66 و88.

وحقق نيوكاسل فوزه الأول على مانشستر يونايتد في الدوري منذ 2019، حيث تلقى بعدها أربع هزائم وتعادلين.

الفوز رفع رصيد نيوكاسل للنقطة 50 في المركز الثالث بفارق الأهداف عن مانشستر يونايتد الذي تراجع للمركز الرابع.

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