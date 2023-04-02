دالوت بعد خسارة مانشستر يونايتد: لا يمكننا المنافسة على الدوري بهذه الطريقة

أبدى ديوجو دالوت ظهير مانشستر يونايتد شعوره بالإحباط عقب خسارة فريقه أمام نيوكاسل يونايتد بهدفين دون رد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال دالوت في تصريحاته لقناة مانشستر يونايتد عقب المباراة: "الإحباط هو الكلمة المناسبة في رأيي".

وأضاف "أردنا أن نأتي إلى هنا ونطبق الخطة بإيجاد المساحات أمام ضغطهم المتقدم. حاولنا اللعب ولكن كان بإمكاننا التحلي بالمزيد من الصبر خصوصا في الثلث الأخير".

وأوضح "كان يجب أن نخلق المزيد من الفرص، وكان يجب أن نظهر الرغبة وأن نهزم بها رغبتهم في كل التحديات التي نواجهها".

واختتم دالوت "أعتقد أن نيوكاسل أراد الفوز أكثر منا اليوم وهذا لا يمكن أن نقبل حدوثه. إذا أردنا القتال لأجل المزيد والمنافسة على الدوري الإنجليزي مستقبلا يجب أن نكون أكثر استمرارية وهيمنة".

وثأر نيوكاسل يونايتد من هزيمته أمام مانشستر يونايتد في نهائي كأس رابطة المحترفين ليفوز عليه بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب سانت جيمس بارك ضمن مباريات الجولة 29 من الدوري الإنجليزي.

سجل ثنائية نيوكاسل جو ويلوك وكالوم ويلسون في الدقيقتين 66 و88.

وحقق نيوكاسل فوزه الأول على مانشستر يونايتد في الدوري منذ 2019، حيث تلقى بعدها أربع هزائم وتعادلين.

الفوز رفع رصيد نيوكاسل للنقطة 50 في المركز الثالث بفارق الأهداف عن مانشستر يونايتد الذي تراجع للمركز الرابع.