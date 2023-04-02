تشيلسي يعلن رحيل جراهام بوتر

أعلن نادي تشيلسي بشكل رسمي رحيل جراهام بوتر المدير الفني للفريق الأزرق.

وكشف نادي تشيلسي عبر موقعه الرسمي أن النادي توصل لاتفاق مع المدرب على رحيله.

ووجه تود بويلي مالك نادي الشكر لـ جراهام بوتر على الفترة التي قضاها مع تشيلسي.

وقال بيان نادي تشيلسي على لسان تود بويلي وبغداد إقبالي مالكا النادي: "بالنيابة عن الجميع في النادي نود أن نشكر جراهام بوتر بصدق على مساهمته في تشيلسي، لدينا أعلى درجات الاحترام له كمدرب وكشخص، كان يتصرف دائما بمهنية ونزاهة ونحن جميعا نشعر بخيبة أمل في هذه النتيجة".

وأشار نادي تشيلسي أيضا تعيين برونو سالتور مهمة تدريب الفريق بشكل مؤقت لحين التعاقد مع المدير الفني الجديد.

برونو سالتور مدرب تشيلسي المؤقت

وخسر تشيلسي أمس السبت على ملعبه أمام أستون فيلا بهدفين دون رد في الجولة 29 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل تشيلسي المركز 11 بجدول الترتيب برصيد 38 نقطة.

وتولى جراهام بوتر تدريب تشيلسي في شهر أكتوبر الماضي خلفا للألماني توماس توخيل.

وقاد جراهام بوتر تشيلسي في 31 مباراة، حقق خلالها 12 انتصار وتعادل 8 مرات وخسر 11 مرة.

ويستعد تشيلسي لمواجهة ريال مدريد في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتشير التقارير الصحفية إلى أن تشيلسي يقترب من تعيين يوليان ناجلسمان المدير الفني السابق لبايرن ميونيخ بدلا من جراهام بوتر في الأيام المقبلة.