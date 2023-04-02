التشكيل - عودة رمضان صبحي في بيراميدز.. ورفعت احتياطي مع فيوتشر

الأحد، 02 أبريل 2023 - 21:12

كتب : أحمد الخولي

احتفال رمضان صبحي بهدف بيراميدز في مرمى سيراميكا كليوباترا

عاد رمضان صبحي لتشكيل بيراميدز في المواجهة المصيرية أمام فيوتشر في الجولة السادسة لكأس الكونفدرالية.

ويشارك صبحي لأول مرة منذ ظهوره أمام أسكو كارا التوجولي يوم 26 فبراير، إذ غاب بعدها للإصابة.

في المقابل، يتواجد أحمد رفعت على دكة بدلاء فيوتشر رغم اللغط الدائر حول قانونية مشاركته.

تشكيل بيراميدز:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

الدفاع: محمد الشيبي - أحمدي سامي - علي جبر - محمد حمدي

الوسط: وليد الكرتي - أحمد توفيق - عبد الله السعيد - مصطفى فتحي - رمضان صبحي

الهجوم: إبراهيم عادل

دكة البدلاء: أحمد دعدور - أحمد فتحي - كريم حافظ - بلاتي توريه - هشام محمد - محمود صابر - إسلام عيسى - دودو الجباس

تشكيل فيوتشر:

حراسة المرمى: محمود جنش

الدفاع: باسم علي - علي الفيل - محمود مرعي - جوزيف جوناثان

الوسط: مهند لاشين - محمد رضا "بوبو" - غنام محمد - ناصر ماهر

الهجوم: مروان محسن - عبد الكبير الوادي

حراسة المرمى: أحمد يحيى - أيمن الصفاقسي - محمود شعبان - علي زعزع - أحمد رفعت - أحمد عاطف - هشام عادل - عمر السعيد - محمد عبد السلام

ما ترتيب المجموعة الحالي؟

  1. فيوتشر - 10 نقاط - سجل 9 واستقبل 3 - فارق أهداف +6 (باحتساب نتيجة الـ3-0).
  2. الجيش الملكي - 10 نقاط - سجل 10 واستقبل 5 - فارق أهداف +5.
  3. بيراميدز - 10 نقاط - سجل 7 واستقبل 4 - فارق أهداف +3.
  4. أسكو كارا - 0 نقاط - سجل 2 واستقبل 16 - فارق أهداف -14.

ماذا يحتاج فيوتشر؟

بعد الحكم لصالحه، بات الفوز أو التعادل أمام بيراميدز في الجولة الأخيرة كافيًا لـ فيوتشر ليحجز مقعده في ربع النهائي.

ماذا لو خسر؟ وقتها يحتاج إلى فوز أسكو كارا على الجيش الملكي.

ماذا يحتاج بيراميدز؟

الفوز ولا شيء غيره، أي نتيجة أخرى ستطيح بـ بيراميدز من المسابقة.

الفوز بدوره يتأهل بـ بيراميدز إلى ربع النهائي دون أي حسابات أخرى.

هل يمكن أن نرى ثنائيًا مصريًا في ربع النهائي؟

كان ذلك مستحيلًا حسابيًا قبل الحكم لصالح فيوتشر، لكن الآن بات ذلك ممكنًا.

لو فاز بيراميدز على فيوتشر، وخسر الجيش الملكي أمام أسكو كارا، فوقتها سيصل بيراميدز إلى النقطة 11 ويتأهل متصدرًا.

وفي تلك الحالة سيتجمّد رصيد فيوتشر والجيش الملكي عند 10 نقاط لكلٍ منهما.

عندها يتم اللجوء إلى المواجهات المباشرة، فنجد أن كل منهما تبادل الفوز على الآخر في ملعبه بنفس النتيجة: 2-0.

وبالتالي يكون اللجوء إلى فارق الأهداف.

حتى اللحظة، يتفوق فيوتشر بفارق الأهداف، ولذلك إن خسر، فيجب أن يكون بنتيجة تحافظ على هذا التفوق.

وبالتالي خسارة فيوتشر قد تسمح لنا برؤية ثنائي مصري في ربع النهائي، ولكن بعد مراجعة فارق الأهداف مع الجيش الملكي.

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