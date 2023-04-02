تين هاج: فشلنا في مجاراة عزيمة نيوكاسل.. والسؤال عن الأهداف يضحكني

أبدى إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد اندهاشه من سوء تعامل لاعبيه مع نسق نيوكاسل يونايتد في المباراة التي انتهت بفوز الأخير 2-0.

وامتلك نيوكاسل 22 محاولة مقابل 6 فقط من مانشستر يونايتد، وهو ما أرجعه الظهير لوك شو إلى كون رغبة نيوكاسل في الفوز أعلى من نظيرتها لدى لاعبي يونايتد، خاصة بعد فوز الشياطين الحمر على خصومهم في نهائي كأس الرابطة.

وقال تين هاج في تصريحاته عقب المباراة: "أتفق مع ذلك الرأي وهو رأيي أيضا. لقد كان لاعبو نيوكاسل أكثر عزما وشراسة ورغبة في عدة مواقف في الملعب".

وأضاف "فوجئت بعدم قدرتنا على مجابهة عزيمة الخصم وشغفه. أعتقد أنكم تعرفون كيف تسير الأمور في ملعب سانت جيمس، خاصة بعد أن فزنا بالكأس على حسابهم".

وأوضح "إذا أردت الفوز بالمباريات الكبيرة يجب أن تكون أكثر نضجا، وهذا ما لم أرَه اليوم".

وتابع تين هاج "لا أعتقد أن اللاعبين قللوا من تقدير نيوكاسل يونايتد، بل أعتقد أن نيوكاسل الذي قدم أداء أعلى. لقد خسروا أمامنا مباراة وكانوا عازمين على الفوز بهذه المباراة".

وفشل مانشستر يونايتد في التسجيل بآخر 3 مباريات في الدوري، حيث خسر 7-0 أمام ليفربول، وتعادل 0-0 مع ساوثامبتون.

وعن ذلك قال تين هاج: "هذه الأسئلة تضحكني دائما. نحن نسجل في الكثير من المباريات ونصنع الكثير من الفرص. لم نسجل اليوم ولم نصنع الكثير من الفرص اليوم أيضا، ولكن في المباراتين السابقتين خلقنا عدة فرص".

واختتم "أعرف أن الفريق يملك الجودة اللازمة لتسجيل الأهداف. اليوم لم يكن جيدا بالنسبة لنا".

وثأر نيوكاسل يونايتد من هزيمته أمام مانشستر يونايتد في نهائي كأس رابطة المحترفين ليفوز عليه بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب سانت جيمس بارك ضمن مباريات الجولة 29 من الدوري الإنجليزي.

سجل ثنائية نيوكاسل جو ويلوك وكالوم ويلسون في الدقيقتين 66 و88.

وحقق نيوكاسل فوزه الأول على مانشستر يونايتد في الدوري منذ 2019، حيث تلقى بعدها أربع هزائم وتعادلين.

الفوز رفع رصيد نيوكاسل للنقطة 50 في المركز الثالث بفارق الأهداف عن مانشستر يونايتد الذي تراجع للمركز الرابع.