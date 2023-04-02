نبيل معلول: أفضل أن يلعب الترجي ضد الأهلي أو شبيبة القبائل في ربع نهائي إفريقيا

يرى نبيل معلول المدير الفني لـ الترجي التونسي أن مواجهة فريقه لـ الأهلي أو شبيبة القبائل الجزائري في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا ستكون أفضل من اللعب ضد سيمبا التنزاني.

وتأهل الترجي لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بعدما تصدر مجموعته في البطولة.

وقال معلول في تصريحات نقلتها صحيفة الصباح نيوز التونسية: "سنتعامل بشكل إيجابي مع القرعة سواء أوقعتنا في مواجهة سيمبا أو الأهلي أو شبيبة القبائل".

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وأضاف "رغم أنني لا أفضل اللعب ضد سيمبا نظرا لبعد المسافة بين تونس وتنزانيا بالإضافة إلى زيادة عدد ساعات السفر مع الفارق الزمني القصير بين مباراتي الذهاب والعودة".

وأكمل "لذلك أفضل مواجهة الأهلي أو شبيبة القبائل أولا".

وحسم الأهلي بطاقة التأهل الأخيرة بفوزه على الهلال السوداني 3-0 في الجولة السادسة.

وبذلك يكون دور الـ8 مكون من:

الوداد المغربي

شبيبة القبائل الجزائري

ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي

الأهلي المصري

الرجاء المغربي

سيمبا التنزاني

الترجي التونسي

شباب بلوزداد الجزائري

الخصوم المحتملون لكل فريق:

الوداد × (الأهلي - سيمبا - شباب بلوزداد)

شبيبة القبائل × (ماميلودي صنداونز - الرجاء - الترجي)

ماميلودي صنداونز × (شبيبة القبائل - سيمبا - شباب بلوزداد)

الأهلي × (الوداد - الرجاء - الترجي)

الرجاء × (شبيبة القبائل - الأهلي - شباب بلوزداد)

سيمبا × (الوداد - ماميلودي صنداونز - الترجي)

الترجي × (شبيبة القبائل - الأهلي - سيمبا)

شباب بلوزداد × (الوداد - ماميلودي صنداونز - الرجاء)

موعد القرعة والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تقام القرعة يوم الأربعاء 5 إبريل المقبل في الثامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

وستذاع القرعة في بث مباشر على قناة الاتحاد الإفريقي "كاف" عبر يوتيوب، وعلى قناة BeiN Sports الإخبارية.

ويقام ذهاب ربع النهائي في يومي 21 و22 أبريل، على أن يُلعب الإياب في يومي 28 و29 أبريل.

أما الدور نصف النهائي فيبدأ في يومي 12 و13 مايو ذهابا، ثم يُقام الإياب في يومي 19 و20 مايو.

ويُلعب ذهاب الدور النهائي في 2 يونيو 2023، وإيابه في 9 يونيو.