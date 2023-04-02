ثأر من هزيمة الكأس.. نيوكاسل يتخطى مانشستر يونايتد بثنائية ويرتقي للمركز الثالث

ثأر نيوكاسل يونايتد من هزيمته أمام مانشستر يونايتد في نهائي كأس رابطة المحترفين ليفوز عليه بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب سانت جيمس بارك ضمن مباريات الجولة 29 من الدوري الإنجليزي.

سجل ثنائية نيوكاسل جو ويلوك وكالوم ويلسون في الدقيقتين 66 و88.

وحقق نيوكاسل فوزه الأول على مانشستر يونايتد في الدوري منذ 2019، حيث تلقى بعدها أربع هزائم وتعادلين.

الفوز رفع رصيد نيوكاسل للنقطة 50 في المركز الثالث بفارق الأهداف عن مانشستر يونايتد الذي تراجع للمركز الرابع.

التشكيل

غاب البرازيلي كاسيميرو عن مانشستر يونايتد بسبب الإيقاف، بينما يعود راشفورد مجددا بعد غيابه عن منتخب إنجلترا في التوقف الدولي بسبب الإصابة.

وشهدت القائمة تواجد الفرنسي أنتوني مارسيال على مقاعد البدلاء بعد غيابه بسبب الإصابة.

على الجانب الآخر، غاب ميجيل ألميرون عن تشكيل نيوكاسل يونايتد بسبب الإصابة، بينما عاد جولينتون للتواجد على مقاعد البدلاء بعد نهاية عقوبة إيقافه، وكذلك أنتوني جوردون بعد تعافيه من الإصابة.

أحداث المباراة

بدأ نيوكاسل المباراة بقوة لتسنح له أول فرص اللقاء في الدقيقة السادسة بعد عرضية من تريبيه وتهيد من إيزاك إلى لونجستاف الذي سدد مرتين وأخرجها دفاع مانشستر.

وتألق دي خيا بعدها في الدقيقة 15 لإبعاد تسديدة قوية من شين لونجستاف.

رد مانشستر يونايتد جاء عن طريق تسديدة من فيجورست في الدقيقة 17 ولكنها جاءت بجوار القائم.

وواصل نيوكاسل سيطرته ليسدد لونجستاف بجوار القائم في الدقيقة 19 بعد تمريرة من سانت ماكسيمان.

عاد بعدها جاكوب ميرفي ليسدد في الدقيقة 24 ولكنها جاءت فوق العارضة.

ضعط نيوكاسل لم يتوقف ليسدد لونجستاف بقوة من خارج منطقة الجزاء ولكنها جاءت بجوار القائم بقليل.

أصحاب الأرض واصلوا سيطرتهم في الشوط الثاني، ولكن دون خطورة على المرمى في الربع ساعة الأولى.

وسدد أنتوني من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 57 ولكن بوب تصدى لها بسهولة.

رد فابيان شار بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء جاءت في الشباك الخارجية.

تدخل بعدها إريك تين هاج بدخول جادون سانشو وأنتوني مارسيال في مكان أنتوني وفاوت فيجورست.

وفي الدقيقة 66، تمكن نيوكاسل من إحراز الهدف الأول بعد عرضية من برونو جيماريش وتمهيد بالرأس من سانت ماكسيمان إلى ويلوك الذي أودعها الشباك.

وأجرى إيدي هاو تغييرين بعده في الدقيقة 68 بدخول أنتوني جوردون وجولينتون في مكان سانت ماكسيمان وجاكوب ميرفي.

وكاد نيوكاسل يونايتد أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 77 بعد ركلة ركنية وصلت إلى جولينتون الذي سدد بقوة ليتصدى لها دي خيا وتصطدم بالعارضة وتعود إلى فابيان شار الذي لعب رأسية اصطدمت بالقائم وعادت إلى مارسيال ليبعدها عن المرمى.

تدخل بعدها إيدي هاو مجددا ليدخل كالوم ويلسون في مكان ألكسندر إيزاك مع الدقيقة 80.

رد تين هاج بدخول فيكتور ليندلوف وفاكوندو بليستري وفريد في مكان سكوت مكتومناي ورافائيل فاران وليساندرو مارتينيز.

ثم عاد إيدي هاو ليدخل إيليوت أندرسون في مكان جو ويلوك.

وأنهى كالوم ويلسون المباراة تماما برأسية مع الدقيقة 88 من عرضية كيران تريبيه لتسكن الشباك معلنة انتصار نيوكاسل.

الفوز رفع رصيد نيوكاسل للنقطة 50 في المركز الثالث بفارق الأهداف عن مانشستر يونايتد الذي تراجع للمركز الرابع.