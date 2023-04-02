جريليش يتحدث عن الفوز المثالي على ليفربول ومطاردة أرسنال

تحدث جاك جريليش جناح مانشستر سيتي عن الفوز الذي حققه فريقه على حساب ليفربول، ووصفه بالمثالي، كما تحدث عن مطاردة أرسنال في قمة الدوري الإنجليزي.

وانتصر مانشستر سيتي على ضيفه ليفربول يوم السبت في ملعب الاتحاد بأربعة أهداف لهدف في الجولة 29 من الدوري الإنجليزي.

وقال جريليش في تصريحات نشرها موقع ناديه: "كنا نعرف أنها ستكون مباراة صعبة أمام خصم مثل ليفربول".

وأضاف "المباراة الأولى بعد التوقف دائما ما تكون صعبة، كنا نريد أن نبدأ هذه الفترة بشكل جيد، أعتقد أننا بدأنا المباراة بشكل جيد، وليفربول كان خطيرا جدا بتواجد هؤلاء اللاعبين في خط الهجوم".

وأكمل "بعد ذلك تأخرنا بهدف، وكنا نخاف من الأسوأ، لكن قمنا بالرد بشكل مثالي، كنا مذهلين، خاصة في الشوط الثاني".

وتابع "بيب جوارديولا تحدث معنا بين الشوطين، وقال يجب أن نسعى للفوز بالمباراة، لأننا جيدين في الشوط الأول بعد الهدف".

وأوضح "أرسنال فريق رائع، والأمر في أيديهم في هذه اللحظة".

وأتم "سنفعل كل شيء من أجل ملاحقتهم، علينا فقط الاستمرار في الفوز بالمباريات".

في قمة سيتي وليفربول، افتتح محمد صلاح أهداف المباراة للحمر في الدقيقة 17.

وأدرك جوليان ألفاريز التعادل لسيتي في الدقيقة 27.

وسجل كيفن دي بروين الهدف الثاني لسيتي في الدقيقة 46.

وأضاف إلكاي جوندوجان الهدف الثالث لأصحاب الأرض في الدقيقة 53.

وأتم جاك جريليش رباعية سيتي بهدف في الدقيقة 74.

بتلك النتيجة وصل رصيد سيتي إلى 64 نقطة يحتل بهم المركز الثاني في جدول الترتيب بفارق 8 نقاط عن أرسنال المتصدر.

فيما تجمد رصيد ليفربول عند 42 نقطة يحتل بهم المركز السادس بعدما خاض 27 مباراة.