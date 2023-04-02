تشكيل الدوري الإنجليزي - ثنائية جديدة في الوسط لـ مانشستر.. وإيزاك يقود نيوكاسل

الأحد، 02 أبريل 2023 - 16:32

كتب : FilGoal

هدف راشفورد مع مانشستر يونايتد أمام نيوكاسل

أعلن الهولندي إريك تين هاج تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة نيوكاسل يونايتد على ملعب سانت جيمس بارك ضمن مباريات الجولة 29 من الدوري الإنجليزي.

ويغيب البرازيلي كاسيميرو بسبب الإيقاف، بينما يعود راشفورد مجددا بعد غيابه عن منتخب إنجلترا في التوقف الدولي بسبب الإصابة.

وشهدت القائمة تواجد الفرنسي أنتوني مارسيال على مقاعد البدلاء بعد غيابه بسبب الإصابة.

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وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

خط الدفاع: لوك شاو - ليساندرو مارتينيز - رافائيل فاران - ديوجو دالوت

خط الوسط: سكوت مكتومناي - مارسيل سابيتزر

أمامهما: ماركوس راشفورد - برونو فيرنانديز - أنتوني

خط الهجوم: فاوت فيجورست

على الجانب الآخر، يغيب ميجيل ألميرون عن تشكيل نيوكاسل يونايتد بسبب الإصابة، بينما عاد جولينتون للتواجد على مقاعد البدلاء بعد نهاية عقوبة إيقافه.

وجاء تشكيل نيوكاسل يونايتد كالتالي:

حراسة المرمى: نك بوب

خط الدفاع: دان بيرن - فابيان شار - سفين بوتمان - كيران تريبيه

خط الوسط: برونو جيماريش - شين لونجستاف - جو ويلوك

خط الهجوم: آلان سانت ماكسيمان - ألكسندر إيزاك - جاكوب ميرفي

ويتواجد مانشستر يونايتد في المركز الثالث برصيد 50 نقطة، بينما يحتل نيوكاسل المركز الخامس برصيد 47 نقطة.

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