مواعيد مباريات الأحد 2 أبريل 2023.. قمة إيطالية وصراع مصري في الكونفدرالية

يشهد اليوم الأحد الموافق 2 أبريل 2023 عددا من المنافسات المختلفة في كافة الرياضات.

لمعرفة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا.

الدوري الإنجليزي

يستضيف وست هام فريق ساوثامبتون في تمام الثالثة عصرا ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1 بريميوم.

بينما يحل مانشستر يونايتد ضيفا على نيوكاسل ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين في الخامسة والنصف مساء.

ويذاع اللقاء على قناة بي إن سبورتس 1 بريميوم.

الدوري الإسباني

تقام أربع مباريات اليوم ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من المسابقة.

ويستضيف سيلتا فيجو فريق ألميريا في الثانية عصرا، ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 6.

بينما يستضيف ريال مدريد فريق بلد الوليد في الرابعة والربع عصرا، ويذاع عبر بي إن سبورتس 1.

ويحل ريال سوسيداد ضيفا على فياريال في السادسة والنصف مساء ويذاع عبر بي إن سبورتس 1.

بينما يستضيف أتليتكو مدريد فريق ريال بيتيس في تمام التاسعة مساء ويذاع على نفس القناة.

الدوري الإيطالي

يشهد اليوم الأحد عددا من المباريات المثيرة في المسابقة ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين.

ويستضيف روما فريق سامبدوريا في تمام السادسة مساء.

بينما يحل ميلان ضيفا على نابولي في قمة الجولة في التاسعة إلا ربع مساء.

وتذاع المباريات عبر قناة أبو ظبي الرياضية 1 بريميوم المشفرة.

الدوري الفرنسي

يستضيف نانت الذي يلعب ضمن صفوفه المحترف المصري مصطفى محمد، فريق ستاد ريمس في تمام الثالثة عصرا.

بينما يستضيف باريس سان جيرمان فريق ليون في التاسعة إلا ربع مساء.

الكونفدرالية

تختتم منافسات دور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وتشهد المسابقة صراعا مصريا في ختام المجموعات عندما يستضيف بيراميدز فريق فيوتشر في تمام العاشرة مساء.

ويتأهل أحد الفريقين إلى ربع النهائي، ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 6.

كرة سلة

تقام في تمام التاسعة مساء المواجهة الفاصلة بين طلائع الجيش وفريق الزمالك في ربع نهائي مسابقة الدوري.

وفاز كل فريق على الآخر في مباراتين ليتم اللجوء إلى لقاء فاصل يقام على صالة نادي الزمالك.

ويتأهل الفائز لمواجهة الأهلي في نصف نهائي مسابقة الدوري.

ويذاع اللقاء عبر قناة الاتحاد المصري لكرة السلة على يوتيوب.