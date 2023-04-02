دوري أبطال إفريقيا - الوداد يحسم الصدارة بثلاثية أمام الشبيبة.. والترجي يكتفي بالتعادل

تغلب الوداد المغربي على ضيفه شبيبة القبائل الجزائري بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما على مركب محمد الخامس في ختام منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

سجل ثلاثية الوداد جونيور بولي سامبو "هدفين" في الدقيقتين 38 و51 وزهير المترجي في الدقيقة 88.

الفوز أمن للوداد البيضاوي صدارة المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة.

فيما يحتل شبيبة القبائل المركز الثاني برصيد 10 نقاط.

وخرج من هذه المجموعة بترو أتلتيكو الأنجولي (7 نقاط) وفيتا كلوب الكونغولي (4 نقاط).

على الجانب الآخر ضمن الترجي التونسي صدارة المجموعة الرابعة بالتعادل السلبي مع شباب بلوزداد الجزائري.

النتيجة أبقت صدارة الترجي برصيد 11 نقطة، يليه بلوزداد برصيد 10 نقاط.

وخرج من هذه المجموعة الزمالك (7 نقاط) والمريخ السوداني (5 نقاط).

وتغلب ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي في وقت سابق على القطن الكاميروني بهدفين مقابل هدف وحيد ليحسم صدارة المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة.

هذه المجموعة ضمن الأهلي التأهل منها بالفوز على الهلال 3-0 منتزعا أفضلية المواجهات المباشرة برصيد 10 نقاط.

وخرج من المجموعة الهلال (10 نقاط) والقطن بلا نقاط.