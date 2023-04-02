الكونفدرالية - موعد مباراة بيراميدز ضد فيوتشر والقنوات الناقلة

يستعد بيراميدز وفيوتشر لخوض المباراة الحاسمة في ختام دور المجموعات في كأس الكونفدرالية.

ويلتقي الفريقان ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات.

وخسر بيراميدز مباراته الماضية أمام إنبي بركلات الترجيح في كأس الرابطة.

وفي آخر مبارياته الإفريقية خسر أمام الجيش الملكي المغربي بهدف دون رد.

وفاز فيوتشر على طلائع الجيش بركلات الترجيح في كأس الرابطة أيضا بآخر مبارياته حتى الآن.

أما مباراته القارية الماضية فشهدت فوزه على أسكو كارا التوجولي بنتيجة 3-0.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الأحد 2 أبريل.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 10 مساء.

وتُلعب المباراة على ملعب الدفاع الجوي.

ويُذاع اللقاء عبر قناة beIN Sports 6.

ويدير المباراة، طاقم تحكيم من السنغال بقيادة الحكم عيسى سي، ويعاونه ماليك سامبا المساعد الأول، ونوها بانجورا المساعد الثاني، وداوودا جاييه الحكم الرابع.

ويراقب اللقاء، جمال سالم من دولة ليبيا، ويراقب الحكام إينوك مولفي من جنوب أفريقيا، والمنسق العام عصام شعبان من دولة السودان، والمنسق الأمني ذكريا ديباتي من كوت ديفوار.

هذه هي المواجهة السادسة بين الفريقين على مر تاريخهما.

ولم يتمكن بيراميدز حتى الآن من تحقيق أي انتصار على فيوتشر، الذي فاز مرتين وتعادلا 3 مرات.

فاز فيوتشر بالمباراة الأولى على الإطلاق في مجموعات كأس الرابطة 2022 بنتيجة 2-1

وفي الموسم الماضي من الدوري تعادلا سلبيا ثم فاز فيوتشر بنتيجة 1-0.

أما في الموسم الحالي من الدوري تعادلا 1-1، ثم تعادلا بنفس النتيجة في ذهاب مجموعة الكونفدرالية.

ترتيب المجموعة

فيوتشر - 10 نقاط - سجل 9 واستقبل 3 - فارق أهداف +6 (باحتساب نتيجة الـ3-0). الجيش الملكي - 10 نقاط - سجل 10 واستقبل 5 - فارق أهداف +5. بيراميدز - 10 نقاط - سجل 7 واستقبل 4 - فارق أهداف +3. أسكو كارا - 0 نقاط - سجل 2 واستقبل 16 - فارق أهداف -14.

ماذا يحتاج فيوتشر؟

الفوز أو التعادل أمام بيراميدز في الجولة الأخيرة كافيًا لـ فيوتشر ليحجز مقعده في ربع النهائي.

ماذا لو خسر؟ وقتها يحتاج إلى فوز أسكو كارا على الجيش الملكي.

ماذا يحتاج بيراميدز؟

الفوز ولا شيء غيره، أي نتيجة أخرى ستطيح بـ بيراميدز من المسابقة.

الفوز بدوره يتأهل بـ بيراميدز إلى ربع النهائي دون أي حسابات أخرى.

هل يمكن أن نرى ثنائيًا مصريًا في ربع النهائي؟

لو فاز بيراميدز على فيوتشر، وخسر الجيش الملكي أمام أسكو كارا، فوقتها سيصل بيراميدز إلى النقطة 11 ويتأهل متصدرًا.

وفي تلك الحالة سيتجمّد رصيد فيوتشر والجيش الملكي عند 10 نقاط لكلٍ منهما.

عندها يتم اللجوء إلى المواجهات المباشرة، فنجد أن كل منهما تبادل الفوز على الآخر في ملعبه بنفس النتيجة: 2-0.

وبالتالي يكون اللجوء إلى فارق الأهداف.