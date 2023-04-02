موقعة الكونفدرالية - مهاجم واحد و6 غيابات في قائمة بيراميدز لمواجهة فيوتشر

الأحد، 02 أبريل 2023 - 01:09

كتب : بسام أبو بكر

بيراميدز - فيوتشر - عبد الله السعيد - مهند لاشين

أعلن جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق بيراميدز عن قائمة فريقه لمواجهة فيوتشر ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وجاءت قائمة بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - أحمد دعدور - يوسف نادر

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خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - أسامة جلال - أحمد فتحي - أحمد توفيق - محمد الشيبي - محمد حمدي - كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - هشام محمد - إسلام عيسى - محمود صابر - إبراهيم عادل - مصطفى فتحي - رمضان صبحي

خط الهجوم: دودو الجباس

ويغيب عن بيراميدز كل من:

حارس المرمى شريف إكرامي ولاعب الوسط محمود عبد العاطي وثنائي الهجوم التونسي فخر الدين بن يوسف والجنوب إفريقي فخري لاكاي بسبب الإصابة.

فيما خرج الثنائي عبد الله مجدي ومحمد صادق لأسباب فنية.

ويحل فيوتشر ضيفا على بيراميدز في العاشرة من مساء الأحد في إطار الجولة الأخيرة من دور المجموعات للبطولة القارية، على استاد الدفاع الجوي.

ترتيب المجموعة

  1. فيوتشر - 10 نقاط - سجل 9 واستقبل 3 - فارق أهداف +6 (باحتساب نتيجة الـ3-0).
  2. الجيش الملكي - 10 نقاط - سجل 10 واستقبل 5 - فارق أهداف +5.
  3. بيراميدز - 10 نقاط - سجل 7 واستقبل 4 - فارق أهداف +3.
  4. أسكو كارا - 0 نقاط - سجل 2 واستقبل 16 - فارق أهداف -14.

ماذا يحتاج فيوتشر؟

الفوز أو التعادل أمام بيراميدز في الجولة الأخيرة كافيًا لـ فيوتشر ليحجز مقعده في ربع النهائي.

ماذا لو خسر؟ وقتها يحتاج إلى فوز أسكو كارا على الجيش الملكي.

ماذا يحتاج بيراميدز؟

الفوز ولا شيء غيره، أي نتيجة أخرى ستطيح بـ بيراميدز من المسابقة.

الفوز بدوره يتأهل بـ بيراميدز إلى ربع النهائي دون أي حسابات أخرى.

هل يمكن أن نرى ثنائيًا مصريًا في ربع النهائي؟

لو فاز بيراميدز على فيوتشر، وخسر الجيش الملكي أمام أسكو كارا، فوقتها سيصل بيراميدز إلى النقطة 11 ويتأهل متصدرًا.

وفي تلك الحالة سيتجمّد رصيد فيوتشر والجيش الملكي عند 10 نقاط لكلٍ منهما.

عندها يتم اللجوء إلى المواجهات المباشرة، فنجد أن كل منهما تبادل الفوز على الآخر في ملعبه بنفس النتيجة: 2-0.

وبالتالي يكون اللجوء إلى فارق الأهداف.

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