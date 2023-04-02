مروان عطية: الأهلي دائما بطل المواقف الصعبة

الأحد، 02 أبريل 2023 - 00:54

كتب : FilGoal

مروان عطية

شدد مروان عطية لاعب وسط الأهلي على أن النادي الأحمر اعتاد على الظهور كبطل في الظروف الصعبة التي يمر بها.

مروان عطية

النادي : الأهلي

الأهلي

وتأهل الأهلي إلى دور الـ8 من دوري أبطال إفريقيا لموسم 2022-2023 بعد الفوز في الجولة الأخيرة من دور المجموعات على الهلال السوداني بثلاثية دون رد.

وقال مروان عقب المباراة لقناة ناديه: "الأهلي دائما بطل المواقف الصعبة واعتاد على مثل هذه الظروف".

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وأضاف "كولر أخبرني أن ألعب بطريقتي المعتادة وزملائي في الفريق ساعدوني على الانسجام منذ اليوم الأول لي مع الفريق".

وأكمل "أشكر الله على المستوى الذي أقدمه مع الأهلي وهذا نتيجة الكثير من الجهد والعمل الشاق".

وأتم تصريحاته "كلنا نلعب كرجل واحد في الملعب من أجل تحقيق الفوز".

وفاز الأهلي على الهلال ليصل إلى النقطة 10 في المركز الثاني خلف صنداونز الجنوب إفريقي المتصدر برصيد 14 نقطة. وبنفس رصيد الهلال صاحب المركز الثالث.

ثلاثية فوز الأهلي سجلها كل من محمود عبد المنعم "كهربا"، وسجل البديل حسين الشحات هدفين.

الأهلي مروان عطية
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