سعد شلبي: الأهلي أحسن استضافة الهلال بشهادة السفير السوداني

السبت، 01 أبريل 2023 - 23:56

كتب : FilGoal

الأهلي - الهلال السوداني

أبدى سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي سعادته بفوز الفريق على الهلال السوداني بثلاثة أهداف دون رد في ختام دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال شلبي في تصريحاته لقناة الأهلي: "لجنة المباريات عملت بشكل متواصل لإخراج المباراة بهذه الشكل المشرف بالتعاون مع كافة الجهات".

وأضاف "لاعبو الأهلي أثبتوا المعدن الأصيل وظهروا بشكل مشرف".

أخبار متعلقة:
مؤتمر كولر: لم أشاهد من قبل أعداد جمهور الأهلي الكبيرة.. وهذا ما حدث مع عبد القادر بعد المباراة مؤتمر مدرب الهلال: الواقع أصبح صعبا مع هذا العدد من جماهير الأهلي للمرة الـ 27.. الأهلي إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا الأحمر يرد في الملعب.. الأهلي يضرب الهلال السوداني بثلاثية ويتأهل رفقة صنداونز

وأوضح "هناك العديد من اللاعبين الذين لم يسبق لهم اللعب أمام مثل هذا العدد من الجماهير".

وتابع "الأهلي استضاف الهلال وقدم له كل التسهيلات الممكنة وهذا بشهادة السفير السوداني".

واختتم "الأهلي هو البيت الكبير لكل الأندية الإفريقية وخاصة العربية وعلى رأسها السودانية".

وفاز الأهلي على الهلال ليصل إلى النقطة 10 في المركز الثاني خلف صنداونز الجنوب إفريقي المتصدر برصيد 14 نقطة. وبنفس رصيد الهلال صاحب المركز الثالث.

وتفوق الأهلي على الهلال في نتيجة المواجهات المباشرة بعدما خسر الأحمر في السودان بهدف، وفاز في القاهرة بثلاثية دون رد.

وأقيمت المباراة في استاد القاهرة بحضور 50 ألف مشجع من جمهور الأهلي.

ثلاثية فوز الأهلي سجلها كل من محمود عبد المنعم "كهربا"، وسجل البديل حسين الشحات هدفين.

وبذلك يتأهل الأهلي إلى دور الـ8 بالشكل الجديد له أو بالشكل القديم له للمرة رقم 27 في التاريخ.

الأهلي الهلال دوري أبطال إفريقيا سعد شلبي
نرشح لكم
العامري فاروق: عودة الروح للرياضة وأشكر الجميع على المظهر المشرف مؤتمر كولر: لم أشاهد من قبل أعداد جمهور الأهلي الكبيرة.. وهذا ما حدث مع عبد القادر بعد المباراة مؤتمر مدرب الهلال: الواقع أصبح صعبا مع هذا العدد من جماهير الأهلي للمرة الـ 27.. الأهلي إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا الأحمر يرد في الملعب.. الأهلي يضرب الهلال السوداني بثلاثية ويتأهل رفقة صنداونز ثنائية أولى منذ 4 مواسم.. الشحات يهز شباك الهلال مرتين الهدف الـ 15 قاريا.. كهربا يسجل الأول لـ الأهلي ضد الهلال تشكيل الهلال - تغيير في حراسة المرمى.. وليليبو يقود الهجوم ضد الأهلي
أخر الأخبار
العامري فاروق: عودة الروح للرياضة وأشكر الجميع على المظهر المشرف 10 دقيقة | الكرة الإفريقية
سعد شلبي: الأهلي أحسن استضافة الهلال بشهادة السفير السوداني 15 دقيقة | الكرة الإفريقية
مؤتمر كولر: لم أشاهد من قبل أعداد جمهور الأهلي الكبيرة.. وهذا ما حدث مع عبد القادر بعد المباراة 23 دقيقة | الكرة الإفريقية
مؤتمر مدرب الهلال: الواقع أصبح صعبا مع هذا العدد من جماهير الأهلي 27 دقيقة | الكرة الإفريقية
للمرة الـ 27.. الأهلي إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 40 دقيقة | الكرة الإفريقية
توخيل ينتقد أخطاء بايرن رغم الفوز: المباراة كانت مفتوحة أكثر من اللازم 47 دقيقة | الكرة الأوروبية
فاتي ينهي عقدته في رباعية برشلونة أمام إلتشي ساعة | الدوري الإسباني
الأحمر يرد في الملعب.. الأهلي يضرب الهلال السوداني بثلاثية ويتأهل رفقة صنداونز ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 السنغال تودع في 10 دقائق.. وفشل الكاميرون والجزائر ونيجيريا في التأهل لإفريقيا تحت 23 عاما 2 انتهت تصفيات إفريقيا - مصر الأولمبي (0) -(0) زامبيا.. الفراعنة إلى أمم إفريقيا 3 سيناريوهات الكونفدرالية بعد الحُكم لـ فيوتشر - الجيش الملكي قد يودع وبيراميدز أمام خيار واحد 4 مرتضى منصور: المعركة بدأت الآن.. وتمت مساومتي على حريتي مقابل 3 أشياء