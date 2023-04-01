سعد شلبي: الأهلي أحسن استضافة الهلال بشهادة السفير السوداني

أبدى سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي سعادته بفوز الفريق على الهلال السوداني بثلاثة أهداف دون رد في ختام دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال شلبي في تصريحاته لقناة الأهلي: "لجنة المباريات عملت بشكل متواصل لإخراج المباراة بهذه الشكل المشرف بالتعاون مع كافة الجهات".

وأضاف "لاعبو الأهلي أثبتوا المعدن الأصيل وظهروا بشكل مشرف".

وأوضح "هناك العديد من اللاعبين الذين لم يسبق لهم اللعب أمام مثل هذا العدد من الجماهير".

وتابع "الأهلي استضاف الهلال وقدم له كل التسهيلات الممكنة وهذا بشهادة السفير السوداني".

واختتم "الأهلي هو البيت الكبير لكل الأندية الإفريقية وخاصة العربية وعلى رأسها السودانية".

وفاز الأهلي على الهلال ليصل إلى النقطة 10 في المركز الثاني خلف صنداونز الجنوب إفريقي المتصدر برصيد 14 نقطة. وبنفس رصيد الهلال صاحب المركز الثالث.

وتفوق الأهلي على الهلال في نتيجة المواجهات المباشرة بعدما خسر الأحمر في السودان بهدف، وفاز في القاهرة بثلاثية دون رد.

وأقيمت المباراة في استاد القاهرة بحضور 50 ألف مشجع من جمهور الأهلي.

ثلاثية فوز الأهلي سجلها كل من محمود عبد المنعم "كهربا"، وسجل البديل حسين الشحات هدفين.

وبذلك يتأهل الأهلي إلى دور الـ8 بالشكل الجديد له أو بالشكل القديم له للمرة رقم 27 في التاريخ.