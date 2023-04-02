قرعة دوري أبطال إفريقيا - الأهلي في ربع النهائي.. الموعد والمتأهلون والقنوات الناقلة

الأحد، 02 أبريل 2023 - 01:56

كتب : FilGoal

حسين الشحات - الأهلي - الهلال

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم موعد قرعة الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا بعد نهاية منافسات دور المجموعات اليوم.

وحسم الأهلي بطاقة التأهل الأخيرة بفوزه على الهلال السوداني 3-0 في الجولة السادسة.

المتأهلون إلى ربع النهائي:

أخبار متعلقة:
كولر: لم أشاهد من قبل أعداد جمهور الأهلي الكبيرة.. وهذا ما حدث مع عبد القادر بعد المباراة مؤتمر مدرب الهلال: الواقع أصبح صعبا مع هذا العدد من جماهير الأهلي للمرة الـ 27.. الأهلي إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا الأحمر يرد في الملعب.. الأهلي يضرب الهلال السوداني بثلاثية ويتأهل رفقة صنداونز

الوداد المغربي

شبيبة القبائل الجزائري

ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي

الأهلي

الرجاء المغربي

سيمبا التنزاني

الترجي التونسي

شباب بلوزداد الجزائري

الخصوم المحتملون لكل فريق:

الوداد × (الأهلي - سيمبا - شباب بلوزداد)

شبيبة القبائل × (ماميلودي صنداونز - الرجاء - الترجي)

ماميلودي صنداونز × (شبيبة القبائل - سيمبا - شباب بلوزداد)

الأهلي × (الوداد - الرجاء - الترجي)

الرجاء × (شبيبة القبائل - الأهلي - شباب بلوزداد)

سيمبا × (الوداد - ماميلودي صنداونز - الترجي)

الترجي × (شبيبة القبائل - الأهلي - سيمبا)

شباب بلوزداد × (الوداد - ماميلودي صنداونز - الرجاء)

موعد القرعة والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تقام القرعة يوم الأربعاء 5 إبريل المقبل في الثامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

وستذاع القرعة في بث مباشر على قناة الاتحاد الإفريقي "كاف" عبر يوتيوب، وعلى قناة BeiN Sports الإخبارية.

ويقام ذهاب ربع النهائي في يومي 21 و22 أبريل، على أن يُلعب الإياب في يومي 28 و29 أبريل.

أما الدور نصف النهائي فيبدأ في يومي 12 و13 مايو ذهابا، ثم يُقام الإياب في يومي 19 و20 مايو.

ويُلعب ذهاب الدور النهائي في 2 يونيو 2023، وإيابه في 9 يونيو.

الأهلي الوداد الرجاء الترجي شبيبة القبائل قرعة دوري أبطال إفريقيا سيمبا صنداونز شباب بلوزداد موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
منافس الأهلي المحتمل - مغربيان وتونسي.. الأحمر ضد الأوائل العرب دوري أبطال إفريقيا - الوداد يحسم الصدارة بثلاثية أمام الشبيبة.. والترجي يكتفي بالتعادل العامري فاروق: من يريد الفوز باللقب لا يجب أن يفكر في المنافسين.. وموقف غرامة كهربا الكونفدرالية - موعد مباراة بيراميدز ضد فيوتشر والقنوات الناقلة موقعة الكونفدرالية - مهاجم واحد و6 غيابات في قائمة بيراميدز لمواجهة فيوتشر مروان عطية: الأهلي دائما بطل المواقف الصعبة الخطيب يشكر الدولة المصرية ويشيد بالجماهير عقب الفوز على الهلال عبد الحفيظ: دور المجموعات مرحلة وانتهت.. الآن سنركز على مواجهة المحلة ثم بيراميدز
أخر الأخبار
قرعة دوري أبطال إفريقيا - الأهلي في ربع النهائي.. الموعد والمتأهلون والقنوات الناقلة ساعة | الكرة الإفريقية
منافس الأهلي المحتمل - مغربيان وتونسي.. الأحمر ضد الأوائل العرب ساعة | الكرة الإفريقية
دوري أبطال إفريقيا - الوداد يحسم الصدارة بثلاثية أمام الشبيبة.. والترجي يكتفي بالتعادل ساعة | الكرة الإفريقية
العامري فاروق: من يريد الفوز باللقب لا يجب أن يفكر في المنافسين.. وموقف غرامة كهربا ساعة | الكرة الإفريقية
موعد مباراة الأهلي ضد غزل المحلة.. القنوات الناقلة والمعلق ساعة | الدوري المصري
طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة طاهر وموعد عودة متولي ساعة | الكرة المصرية
الكونفدرالية - موعد مباراة بيراميدز ضد فيوتشر والقنوات الناقلة 2 ساعة | الكرة الإفريقية
موقعة الكونفدرالية - مهاجم واحد و6 غيابات في قائمة بيراميدز لمواجهة فيوتشر 2 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 السنغال تودع في 10 دقائق.. وفشل الكاميرون والجزائر ونيجيريا في التأهل لإفريقيا تحت 23 عاما 2 انتهت تصفيات إفريقيا - مصر الأولمبي (0) -(0) زامبيا.. الفراعنة إلى أمم إفريقيا 3 سيناريوهات الكونفدرالية بعد الحُكم لـ فيوتشر - الجيش الملكي قد يودع وبيراميدز أمام خيار واحد 4 مرتضى منصور: المعركة بدأت الآن.. وتمت مساومتي على حريتي مقابل 3 أشياء