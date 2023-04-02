قرعة دوري أبطال إفريقيا - الأهلي في ربع النهائي.. الموعد والمتأهلون والقنوات الناقلة

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم موعد قرعة الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا بعد نهاية منافسات دور المجموعات اليوم.

وحسم الأهلي بطاقة التأهل الأخيرة بفوزه على الهلال السوداني 3-0 في الجولة السادسة.

المتأهلون إلى ربع النهائي:

الوداد المغربي

شبيبة القبائل الجزائري

ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي

الأهلي

الرجاء المغربي

سيمبا التنزاني

الترجي التونسي

شباب بلوزداد الجزائري

الخصوم المحتملون لكل فريق:

الوداد × (الأهلي - سيمبا - شباب بلوزداد)

شبيبة القبائل × (ماميلودي صنداونز - الرجاء - الترجي)

ماميلودي صنداونز × (شبيبة القبائل - سيمبا - شباب بلوزداد)

الأهلي × (الوداد - الرجاء - الترجي)

الرجاء × (شبيبة القبائل - الأهلي - شباب بلوزداد)

سيمبا × (الوداد - ماميلودي صنداونز - الترجي)

الترجي × (شبيبة القبائل - الأهلي - سيمبا)

شباب بلوزداد × (الوداد - ماميلودي صنداونز - الرجاء)

موعد القرعة والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تقام القرعة يوم الأربعاء 5 إبريل المقبل في الثامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

وستذاع القرعة في بث مباشر على قناة الاتحاد الإفريقي "كاف" عبر يوتيوب، وعلى قناة BeiN Sports الإخبارية.

ويقام ذهاب ربع النهائي في يومي 21 و22 أبريل، على أن يُلعب الإياب في يومي 28 و29 أبريل.

أما الدور نصف النهائي فيبدأ في يومي 12 و13 مايو ذهابا، ثم يُقام الإياب في يومي 19 و20 مايو.

ويُلعب ذهاب الدور النهائي في 2 يونيو 2023، وإيابه في 9 يونيو.