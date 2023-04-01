مؤتمر كولر: لم أشاهد من قبل أعداد جمهور الأهلي الكبيرة.. وهذا ما حدث مع عبد القادر بعد المباراة

عبر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي عن سعادته بفوز فريقه على الهلال السوداني والتأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، موجها الشكر لجمهور فريقه عقب المباراة.

وتأهل الأهلي إلى دور الـ8 من دوري أبطال إفريقيا لموسم 2022-2023 بعد الفوز في الجولة الأخيرة من دور المجموعات على الهلال السوادني بثلاثية دون رد.

وقال كولر في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "أشكر جمهور الأهلي.. بالنسبة لي أول مرة أحضر مباراة بهذا العدد من الجمهور ولم أتوقع هذه الروعة، لقد عشت ساعات جميلة خلال اللقاء وكان يجب رد الجميل في الملعب".

وأضاف "كافحنا بداية من الهدف الأول وضغطنا بقوة من أجل زيادة الأهلي حتى نحقق هذه النتيجة الكبيرة".

وأكمل "بالتأكيد نحتاج للجمهور وأي فريق سيواجهنا سيعاني وأطلب من المسؤولين أن يكونوا سعداء وأن يسهلوا لنا حضور هذه الجماهير".

وأشار "هدفنا كان التأهل حتى لو بهدف واحد، لذلك كنا نريد عدم استقبال أهداف في البداية لأن المنافس سيفتح خطوطه من أجل التعويض وبالتالي نستغل المساحات".

وبسؤاله عن حظوظ الأهلي في الفوز بلقب إفريقيا قال: "لن أغير أهدافي مع الأهلي، ولكن الهدف الآن هو الفوز على غزل المحلة ونحن نلعب كل مباراة على حدة".

وبسؤاله عن انفعال أحمد عبد القادر بعد المباراة؟ "أحيانا يشعر اللاعب أنه يستحق الاستمرار في الملعب ويجب عدم تغييره وأنا كمدرب أنفذ أدواري من أجل الفريق ولتحقيق الفوز والمباريات الكبيرة تكون المشاعر فيها كبيرة وقد يحدث إنفعال وأنا أتفهم هذه المواقف وأعرف كيف أتعامل معها ولا أشعر بأي مشاكل وغدا سأتحدث معه بشكل طبيعي عن المباراة".

وفي تصريحات أخرى عبر قناة الأهلي قال: "بعد وفاة والد حسين الشحات كان يمر بظروف صعبة وحالة نفسية سيئة ولذلك منحته إجازة حتى يتجاوز هذه الظروف وبعد عودته كنت أعرف صعوبة مشاركته بشكل أساسي".

وأشار "لكن الشحات بإمكانياته الكبيرة ومستواه الفني الرائع نجح في إحراز هدفين ومساعدة الأهلي في الفوز".

وشدد "وافقت على تدريب الأهلي بعدما شاهدت جمهور هذا النادي الكبير في المدرجات".

وأوضح "للأسف عندما توليت تدريب الأهلي وجدت الجمهور يحضر بأعداد قليلة ولكن أتمنى أن تزيد في المباريات المقبلة".

وأتم تصريحاته "أعرف أن جمهور الأهلي لا يشبع ويريد الفوز بكل شيء وللأسف لن نستطيع فعل ذلك في كل مرة ولكني أشكرهم كثيرا وسعيد أننا أسعدناهم اليوم".

وفاز الأهلي على الهلال ليصل إلى النقطة 10 في المركز الثاني خلف صنداونز الجنوب إفريقي المتصدر برصيد 14 نقطة. وبنفس رصيد الهلال صاحب المركز الثالث.

ثلاثية فوز الأهلي سجلها كل من محمود عبد المنعم "كهربا"، وسجل البديل حسين الشحات هدفين.