منافس الأهلي المحتمل - مغربيان وتونسي.. الأحمر ضد الأوائل العرب

انتهى دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا بانتزاع الأهلي لبطاقة التأهل الأخيرة إلى ربع النهائي، بالفوز على الهلال السوداني بثلاثة أهداف دون رد.

وكان الوداد والرجاء المغربيان، والترجي التونسي، وشبيبة القبائل وشباب بلوزداد الجزائريان، وسيمبا التنزاني وصنداونز الجنوب إفريقي قد حسموا تأهلهم إلى دور الثمانية قبل الجولة الأخيرة.

الصراع في الجولة الأخيرة كان على الصدارة، وانتهى بحسم الوداد لصدارة المجموعة الأولى، وماميلودي صنداونز لصدارة المجموعة الثانية التي تأهل منها الأهلي.

المجموعة الثالثة تصدرها الرجاء البيضاوي، أما الرابعة فقد حسم الترجي صدارتها على حساب شباب بلوزداد.

ويُلعب الدور ربع النهائي بمواجهات بين أصحاب المركز الأول وأصحاب المركز الثاني، بشرط ألا يلتقي فريقان من نفس المجموعة.

بذلك يصبح الأهلي أمام 3 احتمالات في قرعة الدور ربع النهائي:

الوداد المغربي - الرجاء المغربي - الترجي التونسي

ومن المقرر أن تقام القرعة يوم الأربعاء 5 إبريل المقبل في الثامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

وستذاع القرعة في بث مباشر على القنوات الرسمية لـ "كاف" وشركاء التلفاز.

ويقام ذهاب ربع النهائي في يومي 21 و22 أبريل، على أن يُلعب الإياب في يومي 28 و29 أبريل.

أما الدور نصف النهائي فيبدأ في يومي 12 و13 مايو ذهابا، ثم يُقام الإياب في يومي 19 و20 مايو.

ويُلعب ذهاب الدور النهائي في 2 يونيو 2023، وإيابه في 9 يونيو.