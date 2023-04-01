ثنائية أولى منذ 4 مواسم.. الشحات يهز شباك الهلال مرتين

السبت، 01 أبريل 2023 - 22:35

كتب : FilGoal

حسين الشحات يسجل ويحتفل بهدفه أمام أوكلاند

سجل حسين الشحات ثاني وثالث أهداف الأهلي في شباك الهلال السوداني في الجولة الأخيرة من دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف الأهلي نظيره الهلال على استاد القاهرة لحسم بطاقة التأهل الأخيرة لربع نهائي دوري الأبطال.

وتقدم الأهلي في الشوط الأول عن طريق محمود عبد المنعم "كهربا" في الدقيقة 25.

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وصل الشحات لهدفه الثالث في النسخة الحالية من دوري الأبطال بعدما سجل من قبل ضد صنداونز في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

وهو هدف الشحات الأول أيضا من مباراة صنداونز يوم 25 فبراير الماضي، أي منذ 35 يوما.

ولأول مرة يسجل الشحات ثنائية مع الأهلي في مباراة واحدة منذ موسم 2018-19 عندما هز شباك المقاولون العرب بالهدفين الثاني والثالث في الدوري.

ورفع الشحات رصيده من الأهداف الإفريقية إلى 14 بقميص الأهلي خلال 5 مواسم.

ويحتل الشحات حاليا صدارة ترتيب هدافي الأهلي قاريا بالتساوي مع محمد شريف صاحب الـ 14 هدفا.

وصنع الجنوب إفريقي بيرسي تاو هدف الشحات بتمريرة حاسمة، ليكون ساهم بـ 5 أهداف في آخر 3 مباريات قارية (سجل 2 وصنع 3).

ماذا يحتاج الأهلي للصعود؟

يدخل الأهلي المباراة ولا بديل أمامه إلا الفوز من أجل الوصول للدور ربع النهائي.

ولكن هل فوز الأهلي بأي نتيجة سيكون كافيا للتأهل؟

اللوائح تقول:

حال تساوي ناديين في النقاط في المجموعات فإنه يتم الاحتكام إلى

1-عدد النقاط التي يحققها كل فريق في المواجهات المباشرة

2-فارق الأهداف في المباريات بين الفريقين

3-العدد الأكبر من الأهداف المسجلة خارج الأرض

4- فارق الأهداف في كل مباريات المجموعة

5- عدد الأهداف المسجلة في كل مباريات المجموعة

6-القرعة

-فوز الأهلي مع شباك نظيفة

إذا انتصر الأهلي بأي نتيجة دون استقبال أهداف فإنه سيضمن تأهله بشكل مباشر إلى الدور ربع النهائي حتى ولو بهدف دون مقابل مع تساوي الكفة في نقاط المواجهات المباشرة.

إذا فاز الأهلي بهدف دون مقابل فإن الكفة ستتساوى في فارق الأهداف في المباريات بين الفريقين ثم الأهداف المسجلة خارج الأرض، وسيتأهل الأهلي بفارق الأهداف في كل مباريات المجموعة (الأهلي +4 والهلال +2).

-حال استقبال الأهلي لأي هدف

إذا استقبل الأهلي أي هدف فسيكون وقتها بحاجة للفوز بفارق هدفين على أقل تقدير حتى يتفوق في فارق الأهداف في المواجهات المباشرة وتجنب اللجوء إلى عدد الأهداف المسجلة خارج الأرض والتي سيتفوق الهلال وقتها فيها بتسجيله هدفا في مرمى الأحمر.

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