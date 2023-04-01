الهدف الـ 15 قاريا.. كهربا يسجل الأول لـ الأهلي ضد الهلال

افتتح محمود عبد المنعم "كهربا" أهداف الأهلي ضد الهلال السوداني في الجولة الأخيرة من دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف الأهلي نظيره الهلال على استاد القاهرة لحسم بطاقة التأهل الأخيرة لربع نهائي دوري الأبطال.

ووصل كهربا للهدف رقم 25 له مع الأهلي منذ انضمامه في جميع المسابقات خلال 73 مباراة.

وكما وصل كهربا للهدف رقم 15 في البطولات الإفريقية (8 الزمالك – 7 الأهلي) متساويا مع أحمد رؤوف وأيمن شوقي وناصر محمد علي.

وبذلك يحتل المركز الرابع عشر في ترتيب هدافي المصريين في المسابقات الإفريقية والتي يتصدرها محمود الخطيب برصيد 37 هدفا.

ووصل للهدف السابع له مع الأهلي في المسابقات الإفريقية.

يتفوق عليه فقط من الجيل الحالي في الأهلي: محمد شريف (13) وعلي معلول وحسين الشحات (11) ومحمد مجدي "أفشة" وصلاح محسن (8).

وسجل كهربا في الجولة الماضية ضد القطن الكاميروني هاتريك.

وبفضل هدفه اليوم أصبح كهربا ثاني هدافي البطولة بالتساوي مع الزامبي كلوتس تشاما مهاجم سيمبا التنزاني وخلف حمزة خابا مهاجم الرجاء المغربي صاحب الـ 5 أهداف.

ماذا يحتاج الأهلي للصعود؟

يدخل الأهلي المباراة ولا بديل أمامه إلا الفوز من أجل الوصول للدور ربع النهائي.

ولكن هل فوز الأهلي بأي نتيجة سيكون كافيا للتأهل؟

اللوائح تقول:

حال تساوي ناديين في النقاط في المجموعات فإنه يتم الاحتكام إلى

1-عدد النقاط التي يحققها كل فريق في المواجهات المباشرة

2-فارق الأهداف في المباريات بين الفريقين

3-العدد الأكبر من الأهداف المسجلة خارج الأرض

4- فارق الأهداف في كل مباريات المجموعة

5- عدد الأهداف المسجلة في كل مباريات المجموعة

6-القرعة

-فوز الأهلي مع شباك نظيفة

إذا انتصر الأهلي بأي نتيجة دون استقبال أهداف فإنه سيضمن تأهله بشكل مباشر إلى الدور ربع النهائي حتى ولو بهدف دون مقابل مع تساوي الكفة في نقاط المواجهات المباشرة.

إذا فاز الأهلي بهدف دون مقابل فإن الكفة ستتساوى في فارق الأهداف في المباريات بين الفريقين ثم الأهداف المسجلة خارج الأرض، وسيتأهل الأهلي بفارق الأهداف في كل مباريات المجموعة (الأهلي +4 والهلال +2).

-حال استقبال الأهلي لأي هدف

إذا استقبل الأهلي أي هدف فسيكون وقتها بحاجة للفوز بفارق هدفين على أقل تقدير حتى يتفوق في فارق الأهداف في المواجهات المباشرة وتجنب اللجوء إلى عدد الأهداف المسجلة خارج الأرض والتي سيتفوق الهلال وقتها فيها بتسجيله هدفا في مرمى الأحمر.