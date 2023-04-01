تعثر جديد.. تشيلسي يسقط أمام أستون فيلا ويتراجع للمركز الـ11

السبت، 01 أبريل 2023 - 20:25

كتب : FilGoal

هدف أولي واتكينس مع أستون فيلا ضد تشيلسي

سقط تشيلسي مجددا على ملعبه ستامفورد بريدج بالخسارة بهدفين دون مقابل في الجولة 29 من الدوري الإنجليزي.

وسجل أولي واتكينس هدف المباراة الأول في الدقيقة 18 بعد تمريرة طولية من دوجلاس لويز وخطأ في التشتيت من كوكوريا ليلعب كرة ساقطة سكنت شباك كيبا.

وأصبح ابن الـ27 عاما ثالث لاعب يسجل عشرة أهداف أو أكثر في آخر ثلاثة مواسم مع هاري كين ومحمد صلاح.

أخبار متعلقة:
هل سيبقى لوكاكو؟ إنتر يخسر من فيورنتينا ويكرر أرقاما سلبية منذ 6 سنوات تشكيل برشلونة - جارسيا في وسط الملعب.. وألونسو قلب دفاع في مواجهة إلتشي تشكيل الهلال - تغيير في حراسة المرمى.. وليليبو يقود الهجوم ضد الأهلي تشكيل الأهلي - ربيعة يجاور عبد المنعم في الدفاع.. وثنائية السولية ومروان أمام الهلال

وبات واتكينس أول لاعب في أستون فيلا يسجل في خمس مباريات خارج ملعبه في الدوري.

وأحرز بن تشيلويل هدفا في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول ألغاه الحكم بسبب خطأ على الظهير الإنجليزي

وفي الشوط الثاني، سجل جون مكجين الهدف الثاني بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء مع الدقيقة 56.

مكجين سجله هدفه الأول بعد 29 تسديدة على المرمى في الدوري هذا الموسم.

وشهدت المباراة مشاركة نجولو كانتي للمرة الأولى مع تشيلسي منذ 14 أغسطس 2022، أي بعد 231 يوما.

ورفع أستون فيلا رصيده للنقطة 41 في المركز التاسع.

وتراجع تشيلسي للمركز الـ11 ليغادر النصف الأول من الجدول برصيد 38.

تشيلسي خسر مباراته العاشرة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بجانب ثماني تعادلات.

تشيلسي أستون فيلا الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
أرتيتا: جيسوس يستحق الهدفين اليوم.. وتابعنا مباراة سيتي وليفربول حتى نقطة معينة تعادل مثير لـ برايتون مع برينفتورد.. وفوز في الظهور الأول لـ روي هودسون مع كريستال بالاس انتهت الدوري الإنجليزي - تشيلسي (0) - (2) أستون فيلا نهائي جديد ناجح.. أرسنال يضرب ليدز بالأربعة ويعزز صدارته للدوري الإنجليزي تشكيل تشيلسي - عودة مودريك وكوكوريا أمام أستون فيلا كلوب: لعبنا شوط أول جيد أمام مانشستر سيتي.. ومن المستحيل العودة بعد التأخر بهدفين جوارديولا: مباراة ليفربول كانت الأفضل لي خلال 7 سنوات.. ولهذا غاب هالاند جاكبو: الوضع يتحدث عن نفسه.. يجب أن نتحسن
أخر الأخبار
مباشر الدوري الإسباني - إلتشي (0) - (0) برشلونة.. محاولة أولى مبكرة 20 دقيقة | الدوري الإسباني
تحت قيادة توخيل لأول مرة.. بايرن يحسم كلاسيكير ألمانيا ويستعيد الصدارة 39 دقيقة | الكرة الأوروبية
تعثر جديد.. تشيلسي يسقط أمام أستون فيلا ويتراجع للمركز الـ11 46 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل الهلال - تغيير في حراسة المرمى.. وليليبو يقود الهجوم ضد الأهلي 52 دقيقة | الكرة الإفريقية
هل سيبقى لوكاكو؟ إنتر يخسر من فيورنتينا ويكرر أرقاما سلبية منذ 6 سنوات 59 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل برشلونة - جارسيا في وسط الملعب.. وألونسو قلب دفاع في مواجهة إلتشي ساعة | الدوري الإسباني
تشكيل الأهلي - ربيعة يجاور عبد المنعم في الدفاع.. وثنائية السولية ومروان أمام الهلال ساعة | الكرة الإفريقية
مباشر أبطال إفريقيا - الأهلي (0)-(0) الهلال.. كهربا يهدر مرتين ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 السنغال تودع في 10 دقائق.. وفشل الكاميرون والجزائر ونيجيريا في التأهل لإفريقيا تحت 23 عاما 2 انتهت تصفيات إفريقيا - مصر الأولمبي (0) -(0) زامبيا.. الفراعنة إلى أمم إفريقيا 3 سيناريوهات الكونفدرالية بعد الحُكم لـ فيوتشر - الجيش الملكي قد يودع وبيراميدز أمام خيار واحد 4 مرتضى منصور: المعركة بدأت الآن.. وتمت مساومتي على حريتي مقابل 3 أشياء