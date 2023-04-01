مباشر أبطال إفريقيا - الأهلي (1)-(0) الهلال.. فرصة خطيرة ضائعة على الأحمر

السبت، 01 أبريل 2023 - 19:21

كتب : FilGoal

هدف محمود عبد المنعم كهربا مع الأهلي ضد الهلال

يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة الأهلي ضد الهلال في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

يمكنك متابعة المباراة مباشرة منهنا

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ق 30: فرصة خطيرة للهلال عن طريق محمد عبد الرحمن

ق 28: مروان عطية يسدد جوار القائم

ق 25: جووووول كهربا

ق 21: مخالفة نفذها معلول وتسديدة مباشرة من عبد المنعم تمر جوار القائم

ق 20: ضغط أحمر قوي

ق 13: كهربا يهدر للمرة الثالثة بعد عرضية من معلول اصطدمت بالدفاع وارتدت له أمام المرمى ليسدد أعلى العارضة

ق 8: تسديدة من كهربا جوار القائم

ق 5: عرضية من أفشة وتسديدة من السولية أعلى العارضة

انطلاق المباراة

الكشف عن تشكيل الأهلي

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - محمد هاني

خط الوسط: مروان عطية - عمرو السولية

أمامهما: أحمد عبد القادر - محمد مجدي أفشة - بيرسي تاو

خط الهجوم: كهربا

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