انتهت أبطال إفريقيا - الأهلي (3)-(0) الهلال.. الأحمر يتأهل

السبت، 01 أبريل 2023 - 19:21

كتب : FilGoal

هدف محمود عبد المنعم كهربا مع الأهلي ضد الهلال

يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة الأهلي ضد الهلال في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

يمكنك متابعة المباراة مباشرة منهنا

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نهاية المباراة بفوز الأهلي بثلاثية دون رد

ق 81: جوووووووووول الشحات والثالث

ق 72: نزول محمد شريف بدلا من كهربا

ق 65: جوووول حسين الشحات والثاني

ق 62: خروج أفشة وعبد القادر ونزول الشحات وحمدي فتحي

ق 55: تسديدة من مروان عطية تصطدم في القائم وترتد في جسد الحارس قبل أن يبعدها من على خط المرمى

ق 53: فرصة خطيرة للهلال

نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف دون رد

ق 41: هجمة مرتدة ضائعة من الأهلي

ق 30: فرصة خطيرة للهلال عن طريق محمد عبد الرحمن

ق 28: مروان عطية يسدد جوار القائم

ق 25: جووووول كهربا

ق 21: مخالفة نفذها معلول وتسديدة مباشرة من عبد المنعم تمر جوار القائم

ق 20: ضغط أحمر قوي

ق 13: كهربا يهدر للمرة الثالثة بعد عرضية من معلول اصطدمت بالدفاع وارتدت له أمام المرمى ليسدد أعلى العارضة

ق 8: تسديدة من كهربا جوار القائم

ق 5: عرضية من أفشة وتسديدة من السولية أعلى العارضة

انطلاق المباراة

الكشف عن تشكيل الأهلي

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - محمد هاني

خط الوسط: مروان عطية - عمرو السولية

أمامهما: أحمد عبد القادر - محمد مجدي أفشة - بيرسي تاو

خط الهجوم: كهربا

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