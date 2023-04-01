انتهت أبطال إفريقيا - الأهلي (3)-(0) الهلال.. الأحمر يتأهل
السبت، 01 أبريل 2023 - 19:21
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة الأهلي ضد الهلال في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
يمكنك متابعة المباراة مباشرة منهنا
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نهاية المباراة بفوز الأهلي بثلاثية دون رد
ق 81: جوووووووووول الشحات والثالث
ق 72: نزول محمد شريف بدلا من كهربا
ق 65: جوووول حسين الشحات والثاني
ق 62: خروج أفشة وعبد القادر ونزول الشحات وحمدي فتحي
ق 55: تسديدة من مروان عطية تصطدم في القائم وترتد في جسد الحارس قبل أن يبعدها من على خط المرمى
ق 53: فرصة خطيرة للهلال
نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف دون رد
ق 41: هجمة مرتدة ضائعة من الأهلي
ق 30: فرصة خطيرة للهلال عن طريق محمد عبد الرحمن
ق 28: مروان عطية يسدد جوار القائم
ق 25: جووووول كهربا
ق 21: مخالفة نفذها معلول وتسديدة مباشرة من عبد المنعم تمر جوار القائم
ق 20: ضغط أحمر قوي
ق 13: كهربا يهدر للمرة الثالثة بعد عرضية من معلول اصطدمت بالدفاع وارتدت له أمام المرمى ليسدد أعلى العارضة
ق 8: تسديدة من كهربا جوار القائم
ق 5: عرضية من أفشة وتسديدة من السولية أعلى العارضة
انطلاق المباراة
الكشف عن تشكيل الأهلي
حراسة المرمى: محمد الشناوي
خط الدفاع: علي معلول - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - محمد هاني
خط الوسط: مروان عطية - عمرو السولية
أمامهما: أحمد عبد القادر - محمد مجدي أفشة - بيرسي تاو
خط الهجوم: كهربا
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جماهير الأهلي تملأ استاد القاهرة بعد الإفطار
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جمهوره ده حماه. 🔥🔥🔥— FilGoal (@FilGoal) April 1, 2023
أضواء وتشجيع وحماس من جماهير الأهلي قبل مواجهة الهلال السوداني. 🔴🦅💥
تصوير: محمد بيومي pic.twitter.com/zT9Fp3BWHg
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أهلاوووووووووويييييييييييييييييييييييي. 🔴🦅🔥— FilGoal (@FilGoal) April 1, 2023
جماهير المادر الأحمر كاملة العدد في استاد القاهرة قبل مباراة الهلال السوداني. 🏟💥 pic.twitter.com/grQl2P1bIZ