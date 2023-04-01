انتهت أبطال إفريقيا - الأهلي (3)-(0) الهلال.. الأحمر يتأهل

يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة الأهلي ضد الهلال في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

يمكنك متابعة المباراة مباشرة منهنا

------------------------------------------------------------------------

نهاية المباراة بفوز الأهلي بثلاثية دون رد

ق 81: جوووووووووول الشحات والثالث

ق 72: نزول محمد شريف بدلا من كهربا

ق 65: جوووول حسين الشحات والثاني

ق 62: خروج أفشة وعبد القادر ونزول الشحات وحمدي فتحي

ق 55: تسديدة من مروان عطية تصطدم في القائم وترتد في جسد الحارس قبل أن يبعدها من على خط المرمى

ق 53: فرصة خطيرة للهلال

نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف دون رد

ق 41: هجمة مرتدة ضائعة من الأهلي

ق 30: فرصة خطيرة للهلال عن طريق محمد عبد الرحمن

ق 28: مروان عطية يسدد جوار القائم

ق 25: جووووول كهربا

ق 21: مخالفة نفذها معلول وتسديدة مباشرة من عبد المنعم تمر جوار القائم

ق 20: ضغط أحمر قوي

ق 13: كهربا يهدر للمرة الثالثة بعد عرضية من معلول اصطدمت بالدفاع وارتدت له أمام المرمى ليسدد أعلى العارضة

ق 8: تسديدة من كهربا جوار القائم

ق 5: عرضية من أفشة وتسديدة من السولية أعلى العارضة

انطلاق المباراة

الكشف عن تشكيل الأهلي

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - محمد هاني

خط الوسط: مروان عطية - عمرو السولية

أمامهما: أحمد عبد القادر - محمد مجدي أفشة - بيرسي تاو

خط الهجوم: كهربا

------------------------------------------------------------------------

جماهير الأهلي تملأ استاد القاهرة بعد الإفطار

video:1

جمهوره ده حماه. 🔥🔥🔥



أضواء وتشجيع وحماس من جماهير الأهلي قبل مواجهة الهلال السوداني. 🔴🦅💥



تصوير: محمد بيومي pic.twitter.com/zT9Fp3BWHg — FilGoal (@FilGoal) April 1, 2023

video:2

أهلاوووووووووويييييييييييييييييييييييي. 🔴🦅🔥



جماهير المادر الأحمر كاملة العدد في استاد القاهرة قبل مباراة الهلال السوداني. 🏟💥 pic.twitter.com/grQl2P1bIZ — FilGoal (@FilGoal) April 1, 2023