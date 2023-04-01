تعادل مثير لـ برايتون مع برينفتورد.. وفوز في الظهور الأول لـ روي هودسون مع كريستال بالاس

افتتحت اليوم مباريات الجولة الـ 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز والتي لعب منها 6 مباريات حتى الآن.

برايتون × برينتفورد

وفي مباراة مثيرة تعادل برايتون مع برينتفورد بثلاثة أهداف لكل فريق على ملعب الأول.

تقدم برينتفورد بالهدف الأول عن طريق بونتوس جانسون في الدقيقة العاشرة.

وتعادل كارو ميتوما لبرايتون في الدقيقة الـ 21 مستغلا تمريرة من حارس مرماه جاسون ستيل لاليضع الكرة من فوق حارس المرمى.

وبعد دقيقة واحدة تقدم برينتفورد من جديد عن طريق إيفان توني بعد تمريرة من بريان مبويمو.

وفي الدقيقة الـ 28 تعادل ويلبيك لبرايتون برأسية في الدقيقة الـ 28 بعد عرضية من سولي مارش.

وبعد أربع دقائق من بداية الشوط الثاني تقدم برينتفورد مرة أخرى عن طريق إيثان بينوك,

وفي الدقيقة الـ 90 تعادل أليكسيس ماك أليستر لبرايتون من ركلة جزاء.

التعادل رفع رصيد برايتون كلا الفريقين للنقطة الـ 43 في المركزي السادس والسباع ليتخطا ليفربول الذي خسر من مانشستر سيتي وبفارق 4 نقاط عن نيوكاسل صاحب المركز الخامس.

كريستال بالاس × ليستر

فاز كريستال بالاس على ليستر سيتي بهدفين مقابل هدفا واحد على ملعب سلهارت.

المباراة كانت هي الأولى لكريستال بالاس تحت قيادة روي هودسون المدرب الجديد للفريق.

تقدم ليستر سيتي في الدقيقة الـ 56 عن طريق ريكاردو بيريرا.

وتعادل دانييل إيفرسين بالخطأ في مرمى فريقه بعد ركلة حرة نفذها إيزي بشكل رائع لترتد من العارضة ومن حارس المرمى لتدخل الشباك.

وفي الدقيقة الـ 94 سجل جيان فيليب ماتيتا هدف الفوز لكريستال بالاس.

الفوز رفع رصيد للنقطة الـ 30 في المركز الـ 12، بينما توقف رصيد ليستر عند النقطة الـ 25 في المركز الـ 18.

نوتنجهام فورست × ولفرهامبتون

وتعادل نوتنجهام فورست مع ولفرهامبتون بهدف لكل فريق على ملعب الأول.

تقدم برينان جونسون لنوتنجهام في الدقيقة الـ 38 وتعادل ولفرهامبتون عن طريق دانييل بودينس في الدقيقة الـ 83.

وارتفع رصيد ولفرهامبتون للنقطة الـ 28 في المركز الـ 13 بفارق نقطة عن نوتنجهام صاحب المركز الـ 14.

بورنموث × فولهام

فاز بورنموث على فولهام بهدفين مقابل هدف.

تقدم أندرياس بيريرا بالهدف الأول لفولهام بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة الـ 16.

وتعادل ماركوس تافيرنير لنوتنجهام في الدقيقة الـ 16 بتسديدة رائعة.

وسجل دومينيك سولانكي هدف الفوز في الدقيقة الـ 79.

الفوز رفع رصيد بورنموث للنقطة الـ 27 في المركز الـ 15، بينما توقف رصيد فولهام عند النقطة الـ 39 في المركز التاسع.