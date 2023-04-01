مباشر الدوري الإنجليزي - تشيلسي (0) - (1) أستون فيلا.. محاولات زرقاء مستمرة

يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة تشيلسي ضد أستون فيلا في الجولة 29 من الدوري الإنجليزي.

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بداية الشوط الثاني

ق15: جووووووول أول عن طريق أولي واتكينس بعد تمريرة دوجلاس لويز وخطأ من كوكوريا

ق7: أولي واتكينس يهدرانفراد صريح بالمرمى بعد تمريرة من دوجلاس لويز

بداية المباراة