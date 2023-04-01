انتهت الدوري الإنجليزي - تشيلسي (0) - (2) أستون فيلا
السبت، 01 أبريل 2023 - 18:09
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة تشيلسي ضد أستون فيلا في الجولة 29 من الدوري الإنجليزي.
يمكنك متابعة المباراة من هنا
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ق55: جوووووووووووووول الثاني من جون مكجين بتسديدة صاروخية
بداية الشوط الثاني
ق15: جووووووول أول عن طريق أولي واتكينس بعد تمريرة دوجلاس لويز وخطأ من كوكوريا
ق7: أولي واتكينس يهدرانفراد صريح بالمرمى بعد تمريرة من دوجلاس لويز
بداية المباراة
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