انتهت الدوري الإنجليزي - تشيلسي (0) - (2) أستون فيلا

السبت، 01 أبريل 2023 - 18:09

كتب : FilGoal

لاعبو أستون فيلا يحتفلون بهدف واتكينس ضد تشيلسي

يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة تشيلسي ضد أستون فيلا في الجولة 29 من الدوري الإنجليزي.

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ق55: جوووووووووووووول الثاني من جون مكجين بتسديدة صاروخية

بداية الشوط الثاني

ق15: جووووووول أول عن طريق أولي واتكينس بعد تمريرة دوجلاس لويز وخطأ من كوكوريا

ق7: أولي واتكينس يهدرانفراد صريح بالمرمى بعد تمريرة من دوجلاس لويز

بداية المباراة

تشيلسي أستون فيلا الدوري الإنجليزي
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