نهائي جديد ناجح.. أرسنال يضرب ليدز بالأربعة ويعزز صدارته للدوري الإنجليزي

السبت، 01 أبريل 2023 - 18:02

كتب : FilGoal

لاعبو أرسنال يحتفلون بهدف جيسوس أمام ليدز

حقق أرسنال فوزه السادس على التوالي في الدوري على حساب ليدز يونايتد بأربعة أهداف مقابل هدف واحد ضمن مباريات الجولة 29 من الدوري الإنجليزي.

سجل لأرسنال جابريل جيسوس هدفين، بن وايت وجرانيت تشاكا، بينما أحرز راسموس كريستنسن هدف ليدز يونايتد الوحيد.

مايكل أرتيتا مدرب الفريق، ومارتن أوديجارد قائده شددا بعد مباراة كريستال بالاس الماضية أن كل المباريات المتبقية للمدفعجية بمثابة النهائيات.

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التشكيل

شهد تشكيل أرسنال عودة جابرييل جيسوس للتشكيل الأساسي بعد جلوسه على مقاعد البدلاء أمام كريستال بلاس بالجولة الماضية.

وأجرى ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال تبديلا وحيدا عن تشكيل مباراة كريتسال بالاس بدخول جيسوس بدلا من ساكا.

وجاء تشكيل أرسنال كالتالي:

الحارس: أرون رامسديل.

الدفاع: بن وايت - روب هولدنج - جابرييل - أوليكساندر زينشينكو.

الوسط: مارتن أوديجارد - توماس بارتي - جرانيت تشاكا.

الهجوم: جابريل جيسوس - لياندرو تروسارد - جابرييل مارتينيلي.

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أحداث المباراة

كاد ليدز يونايتد أن يباغت أرسنال بالهدف الأول بتسديدة من راسموس كريستنسن في الثانية 10 ولكن رامسديل تصدى لها.

رد أرسنال بتسديدة قوية من مارتينيلي في الثانية 40 ولكنها جاءت بجوار القائم.

وجاء أول أهداف أرسنال في الدقيقة 35 من ركلة جزاء تحصل عليها جابريل جيسوس بعد عرقلة لوك آيلنج قبل أن يسجلها المهاجم البرازيلي بنفسه.

ولم يمهل أرسنال منافسه أكثر من دقيقتين في الشوط الثاني ليسجل بن وايت الهدف الثاني من متابعة لعرضية جابريل مارتينيلي.

وعاد جابريل جيسوس ليوقع على الثنائية في الدقيقة 55 بعد عرضية من لياندرو تروسارد.

الهدف هو الـ65 لجابريل جيسوس في الدوري الإنجليزي ليصبح ثاني أكثر لاعب برازيلي تسجيلا للأهداف في الدوري الإنجليزي خلف روبيرتو فيرمينو.

وصنع تروسارد هدفه الثامن من لعب مفتوح هذا الموسم، ليكون ثاني أكثر اللاعبين خلف كيفن دي بروين صاحب الـ12 تمريرة حاسمة.

وقلص كريستنسن الفارق في 76 بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء بعد تشتيت خاطئ من أوديجارد.

وعاد قائد أرسنال ليصنع الهدف الرابع بعرضية متقنة من أوديجارد ليحولها تشاكا برأسه إلى الشباك.

وسجل أرسنال 70 هدفا بعد 29 جولة للمرة الأولى منذ موسم 1963-1964.

الفوز رفع رصيد أرسنال للنقطة 72 في الصدارة وبفارق ثماني نقاط عن مانشستر سيتي.

بينما توقف رصيد ليدز يونايتد عند 26 نقطة في المركز الـ17.

أرسنال ليدز الدوري الإنجليزي
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