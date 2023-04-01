محامي اللاعب: العيوني حصل حكم بغرامة ضد المصري.. ومنع من القيد في تلك الحالة

كشف أنيس بن ميم محامي اللاعب هيثم العيوني عن حصوله على حكم ضد المصري بسداد غرامة مالية مقابل مستحاقته المتبقي ضد الفريق.

هيثم العيوني النادي : أهلي طرابلس المصري

وقال بن ميم في تصريحات لـ FIlGoal.com: "هيثم العيوني حصل على حكم بتغريم المصري 425 ألف دولار لصالحه وهي قيمة راتبه ومقدم التعاقد وإذا لم يسدد النادي المبلغ قبل فترة الانتقالات المقبلة سيتم منعه من القيد".

وأضاف "لم يتواصل أي شخص من مجلس الإدارة للحديث حول التسوية ".

وأتم "القبول بالتسوية حال تواصل مجلس إدارة المصري؟ لكل حادث حديث".

وكان العيوني قد فسخ تعاقد مع المصري بسبب عدم حصوله على مستحقاته قبل أن ينضم إلى أهلي طرابلس الليبي.

FiLGoal.com كان قد كشف في وقت سابق عن قيام اللاعب ووكيله بتقديم شكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم من أجل حصول اللاعب على مستحقاته المتأخرة مع المصري.

ولعب العيوني 21 مباراة مع المصري ونجح خلالهم في تسجيل ثلاثة أهداف مع الفريق.

وكانت مواجهة المصري للبنك الأهلي في أغسطس الماضي آخر مباراة خاضها العيوني بقميص الفريق.