في الجول يكشف تفاصيل أزمة هيثم العيوني مع المصري

الأربعاء، 04 يناير 2023 - 11:36

كتب : حامد وجدي

مؤتمر هيثم لعيوني لاعب المصري

كشف أنيس بن ميم محامي هيثم العيوني تفاصيل أزمة اللاعب مع إدارة المصري بخصوص المستحقات المالية المتأخرة.

هيثم العيوني

النادي : الأهلي

المصري

وفسخ العيوني تعاقد مع المصري بسبب عدم حصوله على مستحقاته قبل أن ينضم إلى أهلي طرابلس الليبي.

وقال أنيس بن ميم لـ FilGoal.com: "تقدمنا بشكوى ضد المصري بعد خروج اللاعب من القائمة وعدم تدربه مع الفريق ولم يتحصل على مستحقاته التي تبلغ 650 الف دولار".

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وأضاف "هيثم العيوني كان لديه مقدم تعاقد للموسم الحالي بالإضافة إلى شهر سابق لم يتحصّل عليهم من المصري".

وتابع "لقد سبق وأرسلنا خطاب تنبيه للنادي ولم نتلق أي رد بعدما تم وضع اللاعب في قائمة الانتظار بعدما اكتمل عدد الأجانب المسموح بهم داخل الفريق".

وكان العيوني قد انتقل إلى المصري في يناير 2022 قبل أن يتم وضعه على قائمة الانتظار.

ولعب العيوني 21 مباراة مع المصري ونجح خلالهم في تسجيل ثلاثة أهداف مع الفريق.

وكانت مواجهة المصري للبنك الأهلي في أغسطس الماضي آخر مباراة خاضها العيوني بقميص الفريق.

المصري هيثم العيوني
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