تشكيل تشيلسي - عودة مودريك وكوكوريا أمام أستون فيلا

أعلن جراهام بوتر تشكيل تشيلسي لمواجهة أستون فيلا في الجولة 29 من الدوري الإنجليزي والمقرر إقامتها على ملعب ستامفورد بريدج.

وتواجد مارك كوكوريا أساسيا على حساب ويسلي فوفانا المصاب.

وبدأ مودريك في التشكيل الأساسي على حساب كريستيان بوليسيتش.

وجاء تشكيل تشيلسي كالتالي:

حراسة المرمى: كيبا

الدفاع: مارك كوكوريا - كاليدو كوليبالي - ريس جيمس

الوسط: بن تشيلويل - ماتيو كوفاسيتش - إنزو فيرنانديز - لوفتيس تشيك

الهجوم: ميخايلو مودريك - جواو فيليكس - كاي هافيرتز

ويتواجد تشيلسي في المركز العاشر برصيد 38 نقطة، بينما يحتل أستون فيلا المركز الـ11 بنفس الرصيد من النقاط