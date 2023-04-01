تشكيل تشيلسي - عودة مودريك وكوكوريا أمام أستون فيلا
السبت، 01 أبريل 2023 - 17:35
كتب : FilGoal
أعلن جراهام بوتر تشكيل تشيلسي لمواجهة أستون فيلا في الجولة 29 من الدوري الإنجليزي والمقرر إقامتها على ملعب ستامفورد بريدج.
وتواجد مارك كوكوريا أساسيا على حساب ويسلي فوفانا المصاب.
وبدأ مودريك في التشكيل الأساسي على حساب كريستيان بوليسيتش.
وجاء تشكيل تشيلسي كالتالي:
حراسة المرمى: كيبا
الدفاع: مارك كوكوريا - كاليدو كوليبالي - ريس جيمس
الوسط: بن تشيلويل - ماتيو كوفاسيتش - إنزو فيرنانديز - لوفتيس تشيك
الهجوم: ميخايلو مودريك - جواو فيليكس - كاي هافيرتز
ويتواجد تشيلسي في المركز العاشر برصيد 38 نقطة، بينما يحتل أستون فيلا المركز الـ11 بنفس الرصيد من النقاط
نرشح لكم
نهائي جديد ناجح.. أرسنال يضرب ليدز بالأربعة ويعزز صدارته للدوري الإنجليزي كلوب: لعبنا شوط أول جيد أمام مانشستر سيتي.. ومن المستحيل العودة بعد التأخر بهدفين جوارديولا: مباراة ليفربول كانت الأفضل لي خلال 7 سنوات.. ولهذا غاب هالاند جاكبو: الوضع يتحدث عن نفسه.. يجب أن نتحسن انتهت الدوري الإنجليزي – أرسنال (4) - (1) ليدز.. انتصار جديد لا توجد هدايا يا أرسنال.. سيتي يدك ليفربول برباعية ويزيد عقدة الـ8 سنوات نقطة مضيئة وسط الظلام.. ماذا قدم صلاح مع ليفربول أمام مانشستر سيتي تشكيل أرسنال - عودة جيسوس.. وتبديل وحيد أمام ليدز