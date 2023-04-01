كلوب: لعبنا شوط أول جيد أمام مانشستر سيتي.. ومن المستحيل العودة بعد التأخر بهدفين

شدد يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول أن فريقه لعب شوط أول جيد، مشيرا إلى أن منافسه مانشستر سيتي دائما ما يعاقب خصومه إذا تركوا له المجال لذلك.

وتلقى ليفربول خسارة كبيرة بأربعة أهداف مقابل هدف واحد أمام مانشستر سيتي في افتتاح مباريات الجولة 29 من الدوري الإنجليزي.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "الشوط الأول كان جيدا، ليس فقط بسبب النتيجة ولكن بسبب الأداء أيضا. كان لدى سيتي استحواذ أكبر وهذا طبيعي عندما نلعب هنا (ملعب الاتحاد)".

وأضاف "سجلنا هدفا رائعا وكان بإمكاننا تسجيل هدف ثان في هجمة مرتدة جيدة. بعد ذلك أود أن أقول إن الموقف كان سيئ الحظ إلى حد ما عندما لمس كيفن دي بروين الكرة لتبتعد عن روبيرتسون. بالطبع كان أداء سيتي جيدا لذا الخروج بنتيجة 1-1 كان جيدا".

وتابع "عليك أن تدافع ضد سيتي بشكل جيد وإلا فسيستخدمون ذلك ضدك وهو ما حدث، 2-1 ثم 3-1 وكان الأمر سريعا جدا. لابد أن أرى ما حدث بوضوح مرة أخرى. كنا في موقف ثلاثة أو أربعة أمام جريليش وفي النهاية وصلت له الكرة وسجل (في الهدف الرابعة)".

واستطرد "أخبرت اللاعبين أنه لا يوجد شيء من جانبي لأقوله الوم، كل شيء واضح والجميع بحاجة إلى التفكير ثم سنتحدث عنه غدا. يجب أن نلعب يوم الثلاثاء بشكل أفضل أمام تشيلسي".

وواصل "تحدثت في المؤتمر الصحفي عن تأثير تأخرنا بهدف هذا الموسم، لا أحب ذكر هذه الأشياء ولكن لا يمكن تجاهلها أيضا. استقبلنا هدفين سريعين اليوم ومن الصعب -إن لم يكن من المستحيل- العودة هنا بعد التأخر بهدفين".

واستكمل عما إذا كان عليه أن يلتقط أنفاسه "لا داعي للقلق، أنا أشاهد المباريات وأحللها ثم أعود مرة أخرى، مشاعري لم تكن مشكلة أبدا. أعرف ما يجب علي فعله ولكن علي التأكد من وصوله إلى الأماكن الصحيحة".

ووصل رصيد سيتي إلى 64 نقطة يحتل بهم المركز الثاني في جدول الترتيب بفارق خمس نقاط عن أرسنال المتصدر (قبل مباراة ليدز).

فيما تجمد رصيد ليفربول عند 42 نقطة يحتل بهم المركز السادس بعدما خاض 27 مباراة.