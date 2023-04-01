جوارديولا: مباراة ليفربول كانت الأفضل لي خلال 7 سنوات.. ولهذا غاب هالاند

السبت، 01 أبريل 2023 - 16:47

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا - مانشستر سيتي وليفربول

يرى بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي أن مواجهة ليفربول كانت هي الأفضل له خلال مسيرته الفريق.

وحقق مانشستر سيتي الفوز على ليفربول بأربعة أهداف مقابل هدف في الجولة الـ 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال جوارديولا عبر شبكة بي تي سبورتس: "من الدقيقة الأولى حتى الأخيرة لعبنا بأداء مثالي حتى مع استقبالنا لهدف ولكن الأداء كان رائعا".

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واستمر "ليفربول جائما ما يشكلون تهديدا في التحولات لكننا لعبنا بشكل جيد حقا وربما هو الأفضل لي خلال سنواتي السبع".

وتابع "كل اللاعبون كانوا يعرفون أننا لم نلعب بشكل سيء، تأخرنا بهدف واستمرينا في اللعب بشكل جيد وتحدثنا قليلا بين الشوطين وكنا محظوظين بتسجيلنا الهدف الثاني ثم أصبحت المباراة مستقرة".

وشدد "اعتقد أن جريليش هذا الموسم هو جاك الذي اعتقدنا أن بإمكانه مساعدتنا، لقد أنقذنا من فرصة هدف ثاني في كرة صلاح، ورياض محرز كان استثنائيا أيضا ولا يمكنني تسمية لاعب واحد أفضل من الآخرين كانوا جميعا رائعين".

وأكمل "ألفاريز لم يسجل فقط ولكنه صنع الهدف الثاني والهدف الثالث وكان ذكيا جدا في التعامل مع الكرة، هو لاعب استثنائي وقام النادي بتعاقد استثنائي معه وهو بطل العالم بجانب ليونيل ميسي لأن لديه شيء ما".

وأضاف "بالطبع نحن نقاتل لملاحقة أرسنال ولكن ليفربول لم يعتادوا التواجد في ذلك المركز، واعتادوا في السنوات الماضية المنافسة على التتويج بالدوري وكانوا على بعض مباراتين من تحقيق الرباعية في الموسم الماضي".

وأردف "لقد قاتلنا دائما ضد ليفربول والطريقة التي يدافعون بها والتي يلعبون بها صعبة للغاية بالنسبة لنا لكن اليوم كان اللاعبون رائعون ولعبنا بشكل جيد في جميع أرجاء الملعب لذلك أرفع لهم القبعات".

وأتم: "تحدثت بالأمس مع هالاند ولم يشعر أن ليقاته البدنية مكتملة وبالطبع كنا نريد المخاطرة لأن المباراة مهمة ولكن لدينا جوليان ألفاريز، الآن أمامنا أسبوع طويل للتعافي ونأمل أن يشارك في المباراة المقبلة".

بتلك النتيجة وصل رصيد سيتي إلى 64 نقطة يحتل بهم المركز الثاني في جدول الترتيب بفارق خمس نقاط عن أرسنال المتصدر والذي سيواجه ليدز في وقت لاحق من مساء اليوم.

ليفربول مانشستر سيتي بيب جوريدولا
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