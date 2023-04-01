جاكبو: الوضع يتحدث عن نفسه.. يجب أن نتحسن

السبت، 01 أبريل 2023 - 15:56

كتب : FilGoal

كودي جاكبو - ليفربول × تشيلسي

ظهر الهولندي كودي جاكبو مهاجم ليفربول محبطا بعد الهزيمة أمام مانشستر سيتي، مشيرا إلى أن فريقه يجب أن يتحسن في المستقبل.

وتلقى ليفربول خسارة كبيرة بأربعة أهداف مقابل هدف واحد أمام مانشستر سيتي في افتتاح مباريات الجولة 29 من الدوري الإنجليزي.

وقال جاكبو في تصريحات لشبكة "بي تي سبورت" بعد المباراة: "الوضع يتحدث عن نفسه، نحن محبطون. نعرف ما يمكننا القيام به وعندما لا نفعل ذلك ونخسر المباراة يشعر الجميع بالإحباط".

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وأضاف "أعتقد أننا استقبلنا هدفا بشكل سريع في الشوط الثاني ثم هدف ثالث ومن الصعب التعافي من ذلك. علينا تحليل ذلك ونرى كيف يمكننا تحسينه".

وأتم "سيتي فريق قوي لكني أعتقد أننا أظهرنا أيضا في لحظات أننا فريق قوي ولكن يجب أن نكون متسقين".

ووصل رصيد سيتي إلى 64 نقطة يحتل بهم المركز الثاني في جدول الترتيب بفارق خمس نقاط عن أرسنال المتصدر.

فيما تجمد رصيد ليفربول عند 42 نقطة يحتل بهم المركز السادس بعدما خاض 27 مباراة.

جاكبو انتقل لصفوف ليفربول الشتاء الماضي قادما من إيندهوفن الهولندي ليسجل أربعة أهداف في 15 مباراة.

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