مباشر الدوري الإنجليزي – أرسنال (1) - (0) ليدز.. جووووووووووول أول

السبت، 01 أبريل 2023 - 15:44

كتب : FilGoal

بن وايت مع سامفريل - أرسنال ضد ليدز

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي أرسنال وليدز التي تقام في ملعب الإمارات في الجولة 29 من الدوري الإنجليزي.

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ق34: جووووول أول لأرسنال عن طريق جابريل جيسوس من ركلة جزاء

ضربة جززراء

ق11: عرضية من تشاكا ورأسية من جيسوس بجوار القائم

ق1: تسديدة من مارتينيلي بجوار القائم

ق1: تسديدة أولى من كريستنسن في الثانية 10 يتصدى لها رامسديل

بداية المباراة

أرسنال ليدز الدوري الإنجليزي
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