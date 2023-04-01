انتهت الدوري الإنجليزي – أرسنال (4) - (1) ليدز.. انتصار جديد
السبت، 01 أبريل 2023 - 15:44
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي أرسنال وليدز التي تقام في ملعب الإمارات في الجولة 29 من الدوري الإنجليزي.
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ق55: جووووووووووووول الثالث من جيسوس
ق47: جوووووووووووووول الثاني من بن وايت
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق34: جووووول أول لأرسنال عن طريق جابريل جيسوس من ركلة جزاء
ضربة جززراء
ق11: عرضية من تشاكا ورأسية من جيسوس بجوار القائم
ق1: تسديدة من مارتينيلي بجوار القائم
ق1: تسديدة أولى من كريستنسن في الثانية 10 يتصدى لها رامسديل
بداية المباراة
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