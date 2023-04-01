انتهت الدوري الإنجليزي – أرسنال (4) - (1) ليدز.. انتصار جديد

السبت، 01 أبريل 2023 - 15:44

كتب : FilGoal

هدف جابريل جيسوس مع أرسنال ضد ليدز يونايتد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي أرسنال وليدز التي تقام في ملعب الإمارات في الجولة 29 من الدوري الإنجليزي.

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ق55: جووووووووووووول الثالث من جيسوس

ق47: جوووووووووووووول الثاني من بن وايت

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق34: جووووول أول لأرسنال عن طريق جابريل جيسوس من ركلة جزاء

ضربة جززراء

ق11: عرضية من تشاكا ورأسية من جيسوس بجوار القائم

ق1: تسديدة من مارتينيلي بجوار القائم

ق1: تسديدة أولى من كريستنسن في الثانية 10 يتصدى لها رامسديل

بداية المباراة

أرسنال ليدز الدوري الإنجليزي
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