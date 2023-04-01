تشكيل أرسنال - عودة جيسوس.. وتبديل وحيد أمام ليدز

أعلن ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد ليدز يونايتد.

ويحل أرسنال ضيفا على ليدز يونايتد في الجولة الـ 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد تشكيل أرسنال عودة جابرييل جيسوس للتشكيل الأساسي بعد جلوسه على مقاعد البدلاء أمام كريستال بلاس بالجولة الماضية.

وأجرى ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال تبديلا وحيدا عن تشكيل مباراة كريتسال بالاس بدخول جيسوس بدلا من ساكا.

وجاء تشكيل أرسنال كالتالي:

الحارس: أرون رامسديل.

الدفاع: بن وايت - روب هولدنج - جابرييل - أوليكساندر زينشينكو.

الوسط: مارتن أوديجارد - توماس بارتي - جرانيت تشاكا.

الهجوم: جابريل جيسوس - لياندرو تروسارد - جابرييل مارتينيلي.

ويحتل أرسنال صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 69 نقطة، فيما يتواجد ليدز يونايتد في المركز 14 برصيد 26 نقطة.