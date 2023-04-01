هذا عالم صلاح ونحن نعيش فيه.. الملك المصري يدك شباك سيتي ويكتب 3 أرقام تاريخية

دك محمد صلاح نجم ليفربول شباك مانشستر سيتي بهدف صاروخي في الدقيقة 17 من المباراة التي تجمع بين الفريقين.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

ويحل ليفربول ضيفا على مانشستر سيتي لملاقاته في ملعب الاتحاد اليوم السبت في الجولة 29 من الدوري الإنجليزي.

وكتب ذلك الهدف لصلاح 3 أرقام تاريخية.

** أصبح صلاح الهداف التاريخي لليفربول خارج ملعب أنفيلد في الدوري الإنجليزي 56 هدفا متجاوزا مايكل أوين صاحب الـ55 هدفا.

** أصبح صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل أربعة أهداف في موسم واحد في كل البطولات في شباك مانشستر سيتي.

الهدف الأول كان في كأس الدرع الخيرية حينما فاز ليفربول بثلاثة أهداف لهدف.

أما الهدف الثاني فكان في انتصار ليفربول على سيتي بهدف دون رد في الدوري الإنجليزي في ملعب أنفيلد.

فيما جاء الهدف الثالث خلال الهزيمة التي تعرض لها ليفربول بثلاثة أهداف لهدفين في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة في شهر سبتمبر الماضي في ملعب الاتحاد.

** هذا الهدف هو رقم 11 لصلاح في شباك مانشستر سيتي ليتساوى مع جوردون هودجسون وكيني دالجليش ولكل منهما 11 هدفا.

فيما يتصدر أيان راش الترتيب بتسجيله لـ15 هدفا ضد سيتي.