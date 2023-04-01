مباشر الدوري الإنجليزي – مانشستر سيتي (3) - (1) ليفربول.. صلاح يخرج مستبدلا
السبت، 01 أبريل 2023 - 12:52
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي مانشستر سيتي وليفربول التي تقام في ملعب الاتحاد في الجولة 29 من الدوري الإنجليزي.
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ق69: 4 تبديلات لليفربول بمشاركة تسميكياس بدلا من روبرتسون، تشامبرلين بدلا من جوتا، وربرتو فيرمينو بدلا من جاكبو، وداروين نونيز بدلا من صلاح.
ق60: تسديدة مقوسة رائعة من جريليش حولها أليسون لركلة ركنية.
ق54: جووووووووووووول ثاااااااااالث لسيتي عن طريق جوندوجان بعد متابعته تصدي أرنولد لتسديدة ألفاريز.
ق46: جووووووووووووول ثاااااان لسيتي عن طريق دي بروين بعد عرضية زاحفة من محرز.
انطلاق الشوط الثاني.
نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابيي بهدف لمثله.
ق45: دقيقتان وقت محتسب بدل من الضائع.
ق35: مطالبات بطرد رودري بعد ارتكابه لمخالفة ثانية عقب دقيقة من حصوله على إنذار لكن الحكم لم يحتسب أي شيء.
ق28: جووووووووووول سيتي يدرك التعادل بعد بينية زاحفة من جريليش حولها ألفاريز في الشباك.
ق27: جريليش يتألق أمام انفراد صلاح ويمنعه من تمرير الكرة لجوتا المنفرد كليا.
ق22: تسديدة قوية من محرز مرت أعلى المرمى بقليل.
ق19: صلاح يحصل على إنذار بعد اعتراضه على قرار الحكم باحتساب مخالفة لصالح ناثان أكي.
ق17: جووووووووووووووووووول صلاااااااااااااااااح بووووووم، الملك المصري يتقدم لليفربول بهدف من تسديدة صاروخية بيسراه من داخل منطقة الجزاء بعد تهيأة من جوتا.
ق16: تسديدة مقوسة من صلاح تصدى لها الدفاع ومرر صلاح الكرة لإيليوت لكن تسديدته تصدى لها الدفاع كذلك.
ق15: تسديدة مقوسة رائعة من محرز من ركلة حرة مرت بجوار المرمى بقليل.
ق11: تسديدة من رودري تصدى لها أليسون.
انطلاق المباراة.