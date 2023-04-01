تشكيل مانشستر سيتي – غياب هالاند.. محرز وألفاريز وجريليش يقودون الهجوم ضد ليفربول

يغيب إرلينج هالاند عن فريقه مانشستر سيتي في لقاء ليفربول بسبب الإصابة ولم يتواجد في قائمة فريقه.

ويستضيف سيتي منافسه ليفربول في ملعب الاتحاد اليوم السبت في إطار الجولة 29 من الدوري الإنجليزي.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

في حراسة المرمى: إيدرسون

في الدفاع: ناثان أكي- روبن دياز- مانويل أكانجي- جون ستونز

في الوسط: رودري- إلكاي جوندوجان- كيفن دي بروين

في الهجوم: جاك جريليش- جوليان ألفاريز- رياض محرز

ويحتل سيتي المركز الثاني في جدول الترتيب بـ61 نقطة بفارق ثماني نقاط ولقاء أقل عن أرسنال المتصدر.

فيما يأتي ليفربول سادسا بـ42 نقطة وله مباراتين أقل من توتنام الرابع صاحب الـ49 نقطة.