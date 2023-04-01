لاعب بلوزداد: هدفنا الفوز على الترجي في تونس

السبت، 01 أبريل 2023 - 12:32

كتب : FilGoal

محمد إسلام بلخير لاعب بلوزداد

شدد محمد إسلام بلخير لاعب شباب بلوزداد على أهمية مباراة فريقه ضد الترجي.

وحجز الترجي وبلوزداد مقعديهما في ربع نهائي دوري الأبطال على حساب الزمالك والمريخ.

ويستضيف الترجي منافسه شباب بلوزداد ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

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وقال بلخير في تصريحات نقلتها صحيفة "النهار" الجزائرية: "مباراتنا أمام الترجي مهمة للغاية. ضمان التأهل لربع النهائي ليس كافيا بالنسبة لطموحتنا".

وأضاف بلخير "اللقاء مهم من أجل المرتبة الأولى. سنخوض دربي ولا يخلو دائما من الإثارة وأتمنى أن نكون في يومنا ونحقق الفوز في تونس من أجل صدارة المجموعة".

وفاز الزمالك على المريخ بنتيجة 4-3 ضمن منافسات الجولة الأخيرة من المجموعة ذاتها.

الزمالك رفع رصيده إلى 7 نقاط في المركزالثالث فيما توقف رصيد المريخ عند 5 نقاط في المركز الرابع.

ويتصدر الترجي ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط يليه شباب بلوزداد برصيد 9 نقاط قبل لقائهما غدا في الجولة الختامية.

وفشل الزمالك في تخطي دور المجموعات للموسم الثالث على التوالي.

الترجي شباب بلوزداد
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